Contratti collettivi di lavoro in agricoltura in Veneto: sindacati pronti alla mobilitazione

C'è grande preoccupazione tra le organizzazioni sindacali della categoria del settore Agroalimentare, per l’andamento delle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro del settore agricolo, in tutte le sette province del Veneto.

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno riunito tutto il gruppo dirigente sindacale della regione per fare il punto della situazione, a sei mesi dalla scadenza dei contratti precedenti e dopo i diversi incontri svolti nei tavoli provinciali.

«Il filo conduttore che sta caratterizzando tutti i tavoli aperti - denunciano le Organizzazioni Sindacali rappresentate da Andrea Zanin (Fai Cisl), Giosuè Mattei (Flai Cgil) e Giuseppe Bozzini (Uila Uil) - è la scarsa volontà delle controparti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti, di entrare nel merito delle questioni specifiche e delle criticità che stanno caratterizzando il settore agricolo in Veneto, ovvero la scarsa attrattività del settore, la difficoltà nel reperire la manodopera, gli appalti verso le cosiddette cooperative senza terra e lo sfruttamento lavorativo in tutte le sue declinazioni, il tema del Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza e il tema importantissimo del salario. Su quest’ultimo punto, ovvero il salario, ci stiamo trovando al tavolo con proposte largamente insufficienti da parte delle associazioni datoriali a fronte di una inflazione reale ancora ad alti livelli e con indice IPCA (Indice Prezzi al Consumo) al 6.9%. Nelle settimane scorse abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con i tre presidenti regionali delle associazioni datoriali al fine di dirimere queste ed altre questioni e tentare di condividere strategie e priorità partendo dal lavoro e dai lavoratori che sono la colonna portante di questa economia. Il tutto per ridare attrattività al lavoro agricolo attraverso la giusta retribuzione e un ammodernamento del sistema bilaterale che assumerebbe una centralità fondamentale sulla formazione, sulla sicurezza e sul monitoraggio del mercato del lavoro.

Ci stiamo avvicinando velocemente alla stagione di raccolta ortofrutticola e vitivinicola e tutte queste questioni restano ancora sul tappeto senza riscontrare la volontà di misurarsi concretamente con questi problemi. Il settore in Veneto coinvolge complessivamente circa 68.000 lavoratori e lavoratrici tra stagionali e tempi indeterminati che aspettano il rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Nei prossimi giorni sono calendarizzati ulteriori incontri tra le parti provinciali, nei quali auspichiamo un’accelerata al negoziato quindi una risoluzione positiva della trattativa con la firma ai vari rinnovi dei contratti provinciali.

In assenza di questa condizione le strutture provinciali di Fai, Flai e Uila hanno dato mandato alle segreterie regionali di indire e coordinare una fase di mobilitazione articolata sul territorio, che vedrà la partecipazione in solidarietà all’anello più debole della filiera ovvero i lavoratori agricoli, anche i lavoratori della trasformazione e dell’industria alimentare, per ridare centralità al settore e per la giusta dignità, tutela e salario a tutti i lavoratori e lavoratrici agricoli del Veneto».