Irrigazione più tecnologica per gestire meglio l'acqua del canale Leb

Tecnologie all'avanguardia, ricerca scientifica e cooperazione istituzionale per una gestione idrica ottimale. Il consorzio di bonifica Leb ha messo a punto un nuovo modello di gestione dell'acqua prelevata dall'Adige. Attraverso il proprio centro di sperimentazione per l'innovazione irrigua, il consorzio ha sviluppato uno strumento informatico finalizzato a massimizzare l’efficacia irrigua. Il modello supporterà le scelte operative di distribuzione dell’acqua nel territorio, analizzando dati meteorologici e rilievi satellitari e governando un sistema di paratoie "intelligenti", in grado di modulare costantemente i rilasci desiderati dal canale Leb. In questo modo sarà razionalizzato ulteriormente l’utilizzo dell’acqua per un'agricoltura più resiliente di fronte ai cambiamenti climatici.

Gli studi e le sperimentazioni in atto da parte del consorzio Leb per l’innovazione e la trasformazione digitale della gestione dell’acqua sono stati presentati in occasione dell’incontro "Radici del Futuro. Acqua, suolo e clima: tecnologia e innovazione al servizio di un’agricoltura resiliente", evento patrocinato dal Ministero dell’agricoltura e organizzato dal consorzio Leb, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni.

Tra i partecipanti anche il senatore Luca De Carlo, che ha dichiarato: «Il Governo ha istituito da subito una cabina di regia per avere non solo un quadro completo della situazione ma anche per poter pianificare quelli che sono gli interventi ormai inderogabili e utili anche al Nord. Se pensiamo che in Europa viene trattenuta una media di acqua piovana del 25%, in Italia dell’11% e in Veneto del 4%, è diventato prioritario trattenerla per fare in modo che l’agricoltura possa godere della risorsa idrica. L’agricoltura di oggi è diversa da quella di cento anni fa: bisogna dotarsi di strumenti, grazie alla ricerca e alla tecnologia, che consentano di affrontare nuove sfide. Davanti a queste sfide e al cambiamento climatico la ricetta è la ricerca, la scienza, la tecnica e la fiducia che ho smisurata nell’uomo. Dobbiamo produrre di più e meglio».

Nel suo intervento di saluto, il presidente del consorzio di bonifica Leb Moreno Cavazza ha detto: «Stiamo andando verso un futuro difficile per l’ambiente e l’agricoltura. Gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici con rilevanti conseguenze non solo ambientali ma anche economiche. Allo stesso tempo, stanno aumentando i periodi siccitosi con scarsità di acqua e suoli sempre più aridi. Serve un cambio di passo per la gestione della risorsa idrica a supporto dell’agricoltura veneta di qualità e, per questo, abbiamo avviato un’attività di ricerca e sperimentazione».

Sono stati poi Alvise Fiume e Giulia Sofia, ricercatori dell'unità tecnico-scientifica del consorzioLeb ad illustrare le attività di ricerca del centro di sperimentazione per l'innovazione irrigua. «Il modello sviluppato - hanno spiegato - calcola in tempo reale la disponibilità d’acqua nei suoli, con il supporto di immagini satellitari e delle conoscenze maturate su quattro aziende pilota venete, e permette di formulare previsioni a breve e medio termine delle necessità irrigue, anche in ragione delle colture effettivamente praticate. Dalle analisi dei dati, il nostro sistema è in grado di verificare quali distretti debbano essere impinguati, suggerendo la migliore distribuzione dell’acqua». Per l’implementazione operativa del modello, il consorzio intende migliorare anche i dispositivi di controllo delle opere idrauliche di regolazione e derivazione, con paratoie capaci di distribuire con precisione le portate irrigue secondo le indicazioni fornite dal modello. «L’obiettivo - hanno aggiunto i ricercatori - è lavorare in ottica di prevenzione e non di emergenza nella gestione delle crisi idriche».

«I consorzi di bonifica - ha precisato il vicepresidente di Coldiretti Veneto Alex Vantini - sono i protagonisti della sfida ambientale. Il tema della gestione dell’acqua e della siccità è sotto gli occhi di tutti e gli interventi istituzionali sono fondamentali. Gli enti consortili svolgono un servizio a beneficio di tutta la comunità e di tutti i settori economici. Negli ultimi anni hanno conosciuto un importante rialzo dei costi per la fornitura dell’energia elettrica, forza motrice delle pompe e delle idrovore che mantengono la sicurezza idraulica oltre che l’approvvigionamento irriguo. E Massimo Chiarelli, direttore di Confagricoltura Veneto, ha aggiunto: «Considerate le temperature in aumento e le estati siccitose degli ultimi anni, dovremo sempre di più utilizzare strumenti tecnologici all'avanguardia per il miglior utilizzo della fonte idrica disponibile. Metodologie avanzate, collegamenti con il satellite e software dedicati permetteranno di dosare al meglio l'acqua per le nostre colture, senza spreco di risorse. Per conseguire quest'obiettivo saranno necessari sia il massimo impegno dei consorzi irrigui, sia una migliore organizzazione delle risorse da parte delle aziende agricole, anche con investimenti di piccola entità che consentano di dotarsi di capannine meteo e di sonde da posizionare sul terreno per programmare le irrigazioni». Mentre il presidente di Cia Veneto Gianmichele Passarini ha concluso: «Il canale Leb è una buona prassi da imitare per meglio irrigare un territorio. Ma è anche uno strumento di difesa idrogeologica in caso di eventi meteo estremi».