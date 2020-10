Confindustria chiama tutti in Arena per tracciare «Traiettorie per ripartire»

Un evento pubblico aperto a tutto il territorio veronese. Un momento per riflettere sul futuro del tessuto economico locale. Questo è «Traiettorie. Percorsi per ripartire», un evento organizzato per lunedì prossimo, 19 ottobre, alle 17.30 all’Arena di Verona. Un progetto di Confindustria Verona, con il patrocinio del Comune di Verona, per dimostrare anche la possibilità di un ritorno alla normalità in sicurezza. Una normalità che serve per disegnare nuove traiettorie, per recuperare ed andare oltre.

«Il nostro territorio e le nostre imprese sono stati colpiti duramente dall'emergenza Covid-19 - ha spiegato Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona - Abbiamo affrontato momenti davvero difficili. Adesso ci stiamo impegnando in una ripresa complessa per la quale abbiamo bisogno di energia, di positività e soprattutto di normalità. La nostra normalità fatta di aziende, di Europa e di cultura. Da qui vogliamo ripartire anche con una riflessione pubblica per lanciare un messaggio di fiducia e forza alla città, colpita e ferita dalla pandemia e per valorizzare Verona: storia, cultura, imprese».

Nella cornice eccezionale dell'Arena, si proporrà una riflessione a partire dai fondamentali di Verona e dalla sua identità. A portare le proprie idee e traiettorie per il futuro, intervistati da Maria Concetta Mattei, giornalista Rai, si alterneranno gli ospiti: Massimo Osanna, professore di archeologia e direttore generale Musei del Mibact, che accompagnerà i presenti nell'esplorazione del valore delle radici storiche e culturali e di come la cultura possa essere motivo di sviluppo e innovazione; mentre a Lorenzo Bini Smaghi, economista, il compito di parlare di Europa, vista come l'unica dimensione possibile, politica ed economica. In chiusura, le conclusioni di Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria, che tirerà le fila del pomeriggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'evento è aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria entro e non oltre venerdì, 16 ottobre, a questo indirizzo https://traiettorieverona.it/registrazione/.

Allegati