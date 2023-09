Produzione industriale veronese in calo e aumenti più contenuti per le materie prime

In un contesto di generale rallentamento, nel 2° trimestre del 2023 la produzione veronese segna una diminuzione del -2%, meno pesante della media nazionale (-3,9%) e di quella regionale (-4%).

È quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale di Confindustria Verona, secondo la quale restano in territorio negativo anche le previsioni per il terzo trimestre (-2,4%). In peggioramento la capacità produttiva, con il 64% delle imprese che la valutano normale o soddisfacente contro l’80% del 1° trimestre.

Segno negativo anche per le vendite. La caduta più ampia interessa l’export extra-Ue (-3,4%); meno intenso il calo per l’export Ue e per le vendite sul mercato nazionale che si fermano entrambe a -2,7%.

Incrementi più contenuti rispetto al primo trimestre per i prezzi delle materie prime che segnano +5,8%, mentre quelli dei prodotti finiti seguono a +5,6%.

Rimane sostanzialmente invariata la fiducia delle imprese su una scala da 1 a 10, la media dei punteggi espressi dagli intervistati è di 5,1.

Si mantiene consistente l’intenzione di investimento da parte degli imprenditori: quasi otto su 10, nei prossimi 12 mesi, contano di aumentare gli investimenti o mantenerli stazionari rispetto all’anno scorso. Stabile infine la condizione delle aziende dei servizi.

«Questo primo semestre sconta tutte le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo - commenta il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini -. Un trend negativo diffuso che non riguarda solo Verona o l’Italia. In particolare, si sentono gli effetti della frenata della Germania, Paese con cui siamo fortemente interconnessi. Ma colgo forte la voglia degli imprenditori di invertire la rotta. Ci sono segnali come gli investimenti che rimangono alti o colleghi che quasi quotidianamente mi segnalano la difficoltà nel trovare personale che mi confermano la vivacità del nostro tessuto industriale. Sono sicuro che è un clima che coglierò anche dagli imprenditori che prenderanno parte il prossimo 2 ottobre alla nostra assemblea pubblica. Un evento che ogni anno invita tutti, non solo le aziende, a riflettere su temi che ci accomunano in quanto cittadini e persone. Quest’anno abbiamo immaginato un dialogo tra arte, impresa, scienza e tecnologia per mettere in luce i tanti punti di contatto fra questi mondi così diversi. Mondi che sono direttamente collegati alla nostra condizione di uomini e che quindi appartengono a tutti noi».