La Regione Veneto cerca 46 funzionari, pubblicati i bandi di concorso: «Puntiamo su giovani preparati e motivati»

Sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento InPA e sul sito della Regione del Veneto quattro bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 46 funzionari amministrativi, tecnici, economici ed agroforestali, destinati a rinforzarel'Amministrazione regionale su tutte le sedi del territorio. I candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento negli ambiti indicati nei bandi di concorso. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.59 di lunedì 22 luglio 2024 tramite il Portale unico del reclutamento: https://www.inpa.gov.it/.

«Si tratta di un altro importante tassello - sottolinea l’assessore al personale Francesco Calzavara - per la costruzione dell’Amministrazione regionale del futuro pronta ad affrontare le sfide moderne e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Puntiamo sui giovani, portatori di nuove competenze e di novità, motivati a fornire il proprio contributo al cambiamento della pubblica amministrazione. I giovani sono fondamentali per rispondere efficacemente ai bisogni del Veneto, una regione che vuole consolidare le proprie eccellenze e che registra un PIL pro-capite nettamente più alto del dato nazionale e anche superiore alla media europea».

I neo assunti, in possesso di conoscenze altamente specialistiche, saranno chiamati a svolgere attività di significativa importanza e responsabilità in ambiti di lavoro relativi alla gestione giuridico amministrativa, la programmazione economica e finanziaria, le attività tecniche, ambientali, paesaggistiche ed agroforestali. Sempre sul Portale unico del reclutamento InPA e sul sito della Regione è pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 operatori esperti amministrativi, interamente riservato alle persone con disabilità, disoccupate e iscritte presso i Centri per l’Impiego. Anche per questo bando la scadenza è lunedì 22 luglio 2024 alle ore 12.59. L'obiettivo è quello di realizzare l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo servizi di sostegno e forme di collocamento mirato.

«L’amministrazione regionale - prosegue Calzavara - opera da anni con un approccio di programmazione e di raggiungimento di obiettivi, secondo logiche manageriali che coniugano il merito, la trasparenza e le pari opportunità, con la valorizzazione del work life balance. Questo aiuta a mantenere alti standard di professionalità e integrità all'interno della pubblica amministrazione. Il nostro sistema di selezione e gestione delle risorse umane garantisce che le persone giuste siano selezionate per i ruoli giusti, promuovendo il successo individuale e quello organizzativo, in un contesto che vada oltre la mera prestazione lavorativa. Strumenti nuovi, - conclude Calzavara - quali l’intelligenza artificiale e il paradigma dell’autonomia differenziata sono due sfide epocali che vogliamo affrontare con risorse umane competenti e motivate, per assicurare una pubblica amministrazione moderna, efficiente e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini». Di seguito il link al sito regionale dedicato ai concorsi: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=3.