Quid partner di Fedrigoni per prodotti di cartoleria in tessuto e sostenibili

Creatività, libertà di espressione e artigianalità, ma anche inclusione e sostenibilità. Sono i valori alla base della nuova collaborazione tra Fedrigoni e Progetto Quid, l'impresa sociale veronese nata per dare una nuova possibilità di impiego a chi ha un passato di emarginazione dal mercato del lavoro. Oggi l’82% di Quid è rappresentato da donne che realizzano accessori e capi sartoriali utilizzando anche materiali in eccedenza o di recupero messi a disposizione da imprese del settore tessile. Una sensibilità che si sposa con quella di Fedrigoni, azienda produttrice di carte speciali.

La collaborazione tra Fedrigoni e Quid nasce per la realizzazione di alcuni prodotti di cartoleria in tessuto a marchio Fabriano. «Ci ha molto colpito ciò che Progetto Quid realizza quotidianamente - ha dichiarato Jacques Joly, managing director di Fabriano - unire il potere catartico della creatività con reali occasioni di riscatto genera a cascata risultati importanti, sia a livello artistico che, soprattutto, umano. Anche Fedrigoni crede fortemente nei principi di inclusione e di uguaglianza nella diversità e lo esprime attraverso politiche attente e attive nei confronti delle sue persone, così come mette in atto tutte le strategie possibili per ridurre consumi e sprechi, fino a nobilitare gli scarti. La diversità di forme, colori e materiali è ciò che rende la nostra offerta così particolare: grazie a questa nuova collaborazione, la gamma di prodotti Fabriano avrà quel quid capace di renderla ancora più unica ed originale».

«In un mondo che produce e getta via a velocità un tempo impensabili, in Quid sosteniamo l’idea del recupero, dell’upcycling e della riduzione degli sprechi - ha dichiara Anna Fiscale, presidente di Quid - Nei nostri laboratori, a forte prevalenza femminile, offriamo opportunità di impiego e formazione a persone a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro: donne e uomini che sono stati oggetto di tratta, violenza e discriminazione oppure diversamente abili, per provare a cambiare la cultura del lavoro partendo dalla moda, credendo fortemente che i luoghi di lavoro possano essere capaci di trasformare il nostro destino, grazie a percorsi che valorizzino il talento e la forza di ciascuno, nonostante le fragilità. Ci piace dire che i limiti sono i nostri punti di partenza. In Fedrigoni abbiamo trovato un ottimo partner, capace di accogliere e dare voce alla nostra mission attraverso i suoi prodotti, che potranno accompagnare la creatività e l’espressione di sé di molti, e che come noi lavora su progetti sostenibili valorizzando le persone e l’ambiente».