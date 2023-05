Coca-Cola passa alla plastica riciclata per le bottiglie di tutte le sue bibite

Coca-Cola ha reso noto che le bottiglie di tutte le sue bibite sono realizzate con il 100% di plastica riciclata.

Allo stabilimento veronese di Nogara, il più grande sito di Coca-Cola in Italia e il primo in Europa per capacità produttiva, è affidata parte della produzione di bottiglie che possono contare sulle preforme in plastica riciclata prodotte interamente in Italia, all’interno dello stabilimento biellese di Gaglianico, recentemente riconvertito in un impianto all’avanguardia per la lavorazione della plastica e capace di trasformare in un anno fino a 30mila tonnellate di plastica in nuove bottiglie in plastica riciclata.

L’estensione dell’intera gamma di bibite a bottiglie in plastica riciclata è l’ultimo tassello della capacità d’innovazione del sito di Nogara in chiave sostenibile, su cui Coca-Cola ha puntato con crescenti investimenti destinati a cambiamenti sugli imballaggi primari e secondari con un impatto positivo sull'ambiente: dalla recente adozione dei tappi uniti alla bottiglia per semplificare la raccolta e il riciclo all’introduzione del packaging secondario in carta 100% riciclabile che consente di fare a meno dell’involucro in plastica per confezioni multiple di lattine.

«Come Coca-Cola siamo in prima linea da anni per ridurre la nostra impronta sull’ambiente, con importanti investimenti in termini di tecnologia e innovazione che ci hanno permesso di migliorare le nostre performance industriali dando forma ad un modello di business sempre più circolare - ha dichiarato Giangiacomo Pierini, corporate affairs and sustainability director di Coca-Cola Italia - Con il passaggio al 100% di plastica riciclata delle bibite superiamo gli obiettivi europei di contenuto riciclato nelle confezioni».