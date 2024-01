Coati tra i primi a esportare in Giappone. «Ventata di ottimismo»

Segnali di ripresa per l'azienda veronese Salumi Coati, colpita l'8 febbraio scorso da un terribile incendio del sito produttivo di Arbizzano, tra il territorio di Verona e quello di Negrar di Valpolicella. Il salumificio è fra le primissime attività italiane ad aver ottenuto il via libera per l’export di salumi cotti in Giappone.

Dopo il rogo che ha raso al suolo lo stabilimento di Arbizzano, Coati non ha esitato e in pochi mesi ha ripreso la produzione, riprogettando il nuovo stabilimento per realizzare un sito produttivo all’avanguardia, dimostrando di avere tutti i requisiti necessari per poter esportare in Giappone.

«Quella che ci ha portato a essere uno dei primi stabilimenti autorizzati a riprendere l’export di carni e prodotti a base di carne suina in Giappone è stata una procedura lunga e complicata - ha spiegato Giampaolo Coati, direttore generale si Salumi Coati - Siamo molto orgogliosi di questo importante risultato, che arriva a quasi un anno dall’incendio e che premia un impegno che non è mai venuto meno, nonostante le difficoltà. A tutti i nostri collaboratori va un sentito ringraziamento: è soprattutto grazie a loro che siamo riusciti a ripartire, più forti di ogni avversità, dimostrando di essere all'altezza dei più alti standard internazionali. Questa ottima notizia porta una ventata di ottimismo per affrontare al meglio le sfide che riserva il 2024: anno che continuerà a vedere l'export tra gli obiettivi di crescita dell’azienda».