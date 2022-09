CNA incontra l'assessore Sandrini: sul tavolo il sistema taxi e la sua evoluzione a Verona

La scorsa settimana i rappresentanti di CNA Veneto Ovest e Veneto dei taxi e ncc, ha incontrato l'assessore al Commercio di Verona Italo Sandrini.

La presidente regionale di CNA taxi Daniela Campostrini, accompagnata dal delegato di CNA Veneto Ovest Marco Troncon e dal Segretario regionale Fita CNA Sergio Barsacchi, ha illustrato all’assessore la situazione del comparto evidenziando progetti futuri dell’associazione e soprattutto le sue proposte per il comparto taxi. La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa infatti afferma di puntare fortemente nel dialogo e nell’interlocuzione con l’amministrazione di Verona.

I progetti dell’associazione per il settore sarebbero molteplici, e puntano tutti nella possibilità d’intraprendere un percorso che porti all’integrazione sempre maggiore del servizio taxi anche con il sistema TPL urbano ed extraurbano. Un processo che punti ad ottenere un servizio pubblico locale completo e interconnesso così da garantire un ampliamento dei servizi al maggior numero possibile di cittadini.

Sottolinea Daniela Campostrini: «Inevitabilmente il nostro comparto deve aprirsi a nuove soluzioni anche normative al fine di renderlo sempre più fruibile per i cittadini. La Politica, dal canto suo, penso debba prendere l’opportunità della riforma del comparto come un’occasione per stringere un dialogo sempre più assiduo e concreto con un settore troppo spesso stereotipato - continua Campostrini -. Questo primo incontro con l’amministrazione auspichiamo sia solo l’inizio di un percorso d’interlocuzione, non solo sui temi strettamente legati al comparto taxi, ma anche, come da nostra disponibilità, di supporto per quanto riguarda il miglioramento della viabilità e dei servizi per tutti i veronesi».

Dal rinnovo del parco auto circolante in un’ottica sempre più sostenibile sia a livello ambientale che economico, aiutando a contenere eventuali aumenti delle tariffe, fino ai servizi d’integrazione con il sistema TPL al fine di ridurre il più possibile il transito di auto sul territorio: sono solo alcuni dei punti programmatici delle proposte di CNA taxi consegnate all’amministrazione e che saranno oggetto di iniziative dell’associazione nel prossimo futuro.