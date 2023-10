Retribuzioni medie annue, Verona è 18esima in Italia con 31.338 euro

Nono posto per il Veneto tra le regioni e 18esimo posto per Verona tra le province. Questi i piazzamenti dei nostri territori nel Geography Index, la classifica della retribuzione media rilevata in Italia. La graduatoria è pubblicata dall’Osservatorio JobPricing e, come si legge sul sito ufficiale, ha «l'obiettivo di far luce sulle retribuzioni relative all’intero territorio italiano, individuando un valore di riferimento per ogni provincia».

Il report analizza tutte le regioni e contiene le retribuzioni globali medie annuali per ogni provincia. Il Veneto, rispetto all'anno scorso, non ha migliorato il suo nono posto con una retribuzione media annua di 30.848 euro. Un dato che la posiziona alle spalle di Lombardia, Lazio, Liguria, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia.

Nella graduatoria delle province, invece, i territori veneti sono compresi tra il 16esimo posto di Belluno con 31.442 euro di retribuzione media e il 39esimo di Rovigo, unica in Veneto sotto i 30mila euro di retribuzione media annua (29.831 euro). Verona è seconda tra le province venete e 18esima in Italia con una retribuzione di 31.338 euro. E la classifica delle province venete è completata da Padova (22esima in Italia con 30.986 euro), Venezia (29esima con 30.555 euro), Vicenza (31esima con 30.496 euro) e Treviso (32esima con 30.471 euro).