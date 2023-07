Inflazione, l'aumento di spesa per un famiglia veronese è di 1.280 euro

L'inflazione erode il potere d'acquisto delle famiglie italiane. Un'erosione che però sembra essere meno consistente a Verona rispetto al resto d'Italia. L'Unione nazionale dei consumatori (Unc) ha stilato la classifica dell'impatto dell'inflazione sul costo della vita nelle varie città italiane. Una graduatoria costruita sui dati Istat.

La città dove l'inflazione ha un impatto maggiore è al momento Genova. L'inflazione annua di giugno è dell'8,5% nel capoluogo ligure e questo si traduce in un rincaro di 1.853 per una famiglia media genovese rispetto ad un'identica spesa fatta nel 2022. E la classifica dell'Unione nazionale dei consumatori mette ai primi posti proprio le città in cui è più alto il rincaro per una famiglia media. Ad esempio, Siena è al sesto posto anche se ha un'inflazione annua a giugno (7,5%) superiore alle due città che la precedono: Milano (6,3%) e Bolzano (6,4%). A Milano e Bolzano, però, il rincaro per una famiglia media è stato più alto rispetto a quello di Siena. A Milano, per una stessa spesa fatta nel 2022, una famiglia media spende quest'anno 1.710 euro in più, a Bolzano 1.701 euro in più e a Siena 1.691 euro in più.

Verona in questa classifica è al 59esimo posto, con un'inflazione annua a giugno del 5,5% e un aumento di spesa annua per una famiglia media di 1.280 euro. In Veneto, il capoluogo scaligero è l'ultimo nella classifica stilata dall'Unc. Nell'ordine, vengono prima: Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno. E rispetto alla media italiana, solo Rovigo, Belluno e Verona registrano rincari più bassi.

Infine, a livello regionale, il Veneto è esattamente a metà classifica, decima su venti regioni. Ma con un rincaro per una famiglia media inferiore rispetto alla media italiana. L'inflazione annua a giugno in Veneto è del 6% e una famiglia veneta media spende 1.373 euro in più rispetto al 2022. A livello nazionale, l'inflazione è del 6,4% e questo si traduce in una spesa media superiore per una famiglia italiana di 1.391 euro.