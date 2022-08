Chervò chiude il 2021 con 18 milioni di fatturato e investe nel canale digitale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Chervò, prestigioso marchio di abbigliamento da golf fondato nel 1982, implementa la propria presenza sul canale digitale e rinnova la piattaforma e-commerce internazionale, sia a livello grafico che da un punto di vista tecnologico, con l’obiettivo di migliorare la customer experience e rafforzare l’omnicanalità. Presente a livello internazionale con una dozzina di punti vendita monomarca, oltre che nei principali multibrand specializzati (circa 1000 negozi in 35 paesi diversi), l’azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato di 18 milioni di euro, in cui l'e-commerce ha pesato circa l’11% del volume rispetto al 5% di due anni prima, con spedizioni in 66 paesi nel mondo. Un traguardo importante che conferma l’intenzione dell’azienda di investire su una piattaforma online che rappresenti il brand nella sua globalità, e non solo i suoi prodotti. La digital strategy è stata sviluppata da Eurostep, realtà specializzata nella realizzazione e gestione di e-commerce, che si è occupata di tutte le fasi del progetto: dalla scelta della piattaforma tecnologica allo sviluppo del sito e l’implementazione di integrazioni complesse, dall’ottimizzazione del catalogo alla gestione in outsourcing del customer care multilingua. Nel sito il link diretto a Storie di Chervò, il blog ricco di contenuti editoriali inediti realizzati per il canale digitale e rivolti sia ai clienti fidelizzati sia a tutti gli appassionati di golf. Il prossimo passo sarà quello di mettere ancora più in collegamento gli store fisici con il canale online, attraverso un software dedicato alla Gdpr che gestisca, tramite integrazioni, anche le anagrafiche dei clienti che arrivano dai negozi fisici, in una sinergia omnichannel che agevola l’utente e gli regala un’esperienza di fruizione e di acquisto fluida e personalizzata. Inoltre, Chervò rinsalda il legame con il mondo del golf più illustre e annuncia il contratto di licenza con Ryder Cup, la più importante manifestazione internazionale dello sport, che si svolgerà per la prima volta in Italia nel 2023, nel Circolo Marco Simone di Roma.