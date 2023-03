Cervelli in fuga, ma perché? Fondazione Nord Est lancia una ricerca

Due milioni. Sono i giovani italiani che negli ultimi dieci anni hanno deciso di andarsene dal Bel Paese. Al netto di quelli che sono rientrati. Un numero stimato da Fondazione Nord Est, la quale ha valutato in quasi 600 miliardi di euro la perdita secca per l'Italia derivante da queste partenze. Urge intervenire, ma prima ancora occorre conoscere. Per questo Fondazione Nord Est ha lanciato una doppia indagine demoscopica: ascoltando i giovani connazionali espatriati e i loro coetanei che vivono nella terra natìa. Due indagini campionarie distinte, anche se inevitabilmente molte parti dei due questionari sono sovrapponibili.

Una ricerca resa possibile grazie al pieno e convinto supporto della Regione Veneto. «È la prima indagine di questo tipo in Italia, ed è rara anche a livello internazionale - ha spiegato il presidente regionale Luca Zaia - e questo è un ulteriore motivo di vanto per un Veneto sempre alla ricerca di strumenti per sostenere i giovani e il loro futuro. Esiste una categoria di persone da troppo tempo ignorata e che oggi più che mai dev’esser presa in considerazione: i giovani. I nostri ragazzi non sono il futuro, ma il presente. È oggi che vanno garantiti gli strumenti per costruire il loro domani. Ecco perché è importante capire e ascoltare le loro problematiche, le perplessità e i dubbi. Ed ecco perché credo che sia fondamentale comprendere il fenomeno che li porta talvolta ad emigrare all’estero».

Le indagini verranno condotte da Questlab, la società guidata da Giuseppe Castiello, Fabio Occari e Nicola Ianuale e specializzata in sondaggi di natura economico-sociale. Riguardano campioni statisticamente significativi di giovani nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni. E non saranno confinate al solo Veneto, ma vengono estese a tutto il Nord. Per tre ragioni: la prima è che non c’è regione settentrionale che sia esente dalla diaspora di giovani; la seconda è che dal confronto tra regioni potranno emergere differenze dovute a specificità locali; e la terza è fornire strumenti di comprensione a tutti i governi regionali, così da eventualmente coordinare gli interventi per recuperare attrattività e ridare nuove prospettive di crescita al motore dell’economia italiana.

La ricerca della Fondazione Nord Est non si limiterà ai sondaggi, ma andrà a fondo sulle principali tematiche che dai sondaggi emergeranno. Lo farà sia con focus group sia con interviste mirate e dettagliate.

Inoltre, l’emergenza della questione giovanile italiana verrà analizzata nelle sue tre principali manifestazioni: la diaspora, appunto, la caduta delle nascite e i "neet" (chi non lavora e non studia).

Il coordinamento scientifico della ricerca è stato affidato a Daniele Marini, professore di sociologia dei processi economici all'università di Padova. Nella Fondazione Nord Est ne è incaricata Silvia Oliva con la supervisione di Luca Paolazzi0. Il gruppo di lavoro è completato da Elisabetta Grigoletto e Carolina Zanoni. E a ulteriore supporto per le questioni statistiche, la Regione Veneto ha disposto la partecipazione di Desirè Molin.