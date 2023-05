Nuova sede per il Centro per l’impiego di Villafranca: 6 mila i disoccupati nei suoi elenchi

Nuova sede per il Centro per l’impiego di Villafranca di Verona, che dallo scorso 21 aprile si è trasferito in viale Postumia 58/C, a pochi chilometri dalla vecchia sede di piazza IV Novembre.

Un trasferimento reso possibile dalla convenzione stipulata tra Veneto Lavoro e l’Amministrazione Comunale di Villafranca di Verona nell’ambito del “Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, necessario per garantire agli utenti locali più funzionali e adeguati a ricevere i servizi offerti e per rispondere più efficacemente alle esigenze operative e logistiche del CPI.

Nell’ambito della convenzione e sulla base di quanto previsto dall’art. 3 della legge 56/1987, che pone in capo ai comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI, l’Amministrazione Comunale di Villafranca di Verona si è fatta carico delle procedure di individuazione dei locali, di proprietà di terzi, e ha contribuito insieme a Veneto Lavoro, cui spettano le spese di gestione ordinaria, e agli altri comuni territorialmente serviti dal Centro per l’impiego di Villafranca di Verona (Bussolengo, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pescantina, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Vigasio) alle spese di locazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’edificio.

Presso il nuovo Centro per l’impiego, con il supporto dei case manager loro dedicati, i lavoratori possono effettuare colloqui di presa in carico per il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ricevere un servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro o nell’accesso a misure di politica attiva del lavoro, ottenere il rilascio di certificati ed espletare numerose pratiche amministrative, iscriversi al collocamento mirato e ricevere un supporto nell’utilizzo dei servizi online del portale regionale ClicLavoro Veneto.

Le aziende possono rivolgersi agli account manager per ottenere un supporto nelle attività di ricerca e selezione del personale, anche attraverso la definizione del fabbisogno professionale e la partecipazione a iniziative di recruiting dedicate, attivare un tirocinio, ricevere consulenza in merito agli adempimenti previsti dalla normativa sul collocamento mirato delle persone con disabilità e ottenere informazioni e assistenza su specifiche tematiche.

Il Centro per l’impiego di Villafranca di Verona insiste su un territorio con un bacino di circa 100 mila persone in età lavorativa e conta attualmente nei propri elenchi 6.000 disoccupati, 1.500 dei quali con una candidatura attiva. Nell’ultimo anno il CPI ha gestito oltre 4.200 appuntamenti, sottoscrivendo 2.000 patti di servizio, ha attivato quasi 400 tirocini e preso in carico un centinaio di minori che avevano abbandonato la scuola. Circa 340 le offerte di lavoro raccolte dalle imprese del territorio.

Il Centro per l’impiego di Villafranca di Verona è aperto al pubblico, solo su appuntamento, contattando il numero unico 049 7448041, inviando una email all’indirizzo cpi.villafrancadiverona@venetolavoro.it o utilizzando il servizio dedicato del portale www.cliclavoroveneto.it, all’interno dell’applicativo Centro per l’impiego Online.