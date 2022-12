Cedolare secca anche per affitti brevi tramite Airbnb, Federalberghi: «Segno importante»

Giovedì scorso, 22 dicembre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sull'obbligo di versare la cedolare secca da parte delle locazioni brevi non imprenditoriali, anche quelle effettuate attraverso i portali di prenotazione online come Airbnb. E Federalberghi Garda Veneto ha espresso apprezzamento per la sentenza, promettendo di continuare a coinvolgere enti locali e forze dell'ordine nella promozione di un'offerta turistica trasparente e in regola, nell’interesse di tutti gli operatori e del territorio. «La sentenza della Corte Europea è un segno concreto e importante per mettere ordine nel sottobosco delle locazioni turistiche - ha commentato il nostro presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni - Non siamo contrari ad altre forme di ricettività, tanto più che tra i nostri soci ci sono molti esercizi extra-alberghieri, ma questo tipo di offerta turistica va regolamentata».

Secondo l'associazione di categoria, le irregolarità nel campo delle locazioni turistiche nel Veronese sono aumentate negli anni, generando difficoltà, evasione fiscale e concorrenza sleale nei confronti degli operatori turistici che lavorano rispettando le regole.

Secondo i dati forniti da Incipit Consulting, Centro Studi Federalberghi e Inside Airbnb, il Veneto è all'ottavo posto in classifica per alloggi disponibili sul portale Airbnb con quasi 25mila annunci. Di questi, 2.216 sono in città e ben 3.577 sulla Riviera degli Olivi, più di 2.600 dei quali sono pubblicati da chi gestisce più alloggi. Anche i dati in forma aggregata del portale accreditato Airdna Marketminder confermano la presenza sulla sponda veronese del lago di Garda di circa 4.500 case e appartamenti privati che vengono resi disponibili per pernottamenti su portali come Airbnb, Vrbo o Homeaway fuori dalle regole del settore turistico-ricettivo. È facile pensare a un mancato gettito solo per l'imposta di soggiorno di centinaia di migliaia di euro a stagione, perché questi portali si limitano a versare delle somme indistinte, senza fornire i dati necessari per accertare che i versamenti siano congrui. Parallelamente, imposte come la Tari e l’Imu andrebbero anch’esse ponderate in modo diverso e anche la distribuzione delle componenti di luce e gas sarebbe da rivedere. «Vogliamo pari dignità e pari legalità - ha concluso De Beni - Chi si avvicina a questa forma di prodotto turistico deve mettersi in regola: dalle comunicazioni alle amministrazioni comunali al pagamento della tassa di soggiorno e dei vari oneri fiscali. Dall’altro lato queste attività devono essere maggiormente controllate, arginando così ogni forma di opacità».