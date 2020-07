Cattolica Assicurazioni, agguerriti i contrari all'accordo con Generali

Se ne discuterà anche oggi, 23 luglio, nel consiglio comunale di Verona dove è stata presentata una mozione per la salvaguardia dei posti di lavoro. Ma del futuro di Cattolica Assicurazioni se ne parla un po' ovunque, anche perché ormai manca una settimana all'assemblea dei soci del gruppo assicurativo veronese. Un'assemblea che potrebbe segnare un cambiamento storico perché verranno messi ai voti la trasformazione di Cattolica in società per azioni e l'aumento di capitale. Ed in caso di voto favorevole verrebbe aperta la porta ad un accordo tra Cattolica e Generali.

Il possibile cambiamento, però, non trova tutti d'accordo. E da settimane si susseguono incontri tra le autorità locali ed i rappresentanti dei due fronti contrapposti. I contrari si sono riuniti in un unico gruppo chiamato Casa Cattolica, il quale ha tentato di impugnare anche la delibera dell'assemblea di Cattolica del 27 giugno scorso che delega al consiglio di amministrazione l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. I ricorrenti ritengono che non sia stata fatta adeguata informativa ai soci e la loro speranza è quella di poter ottenere una sospensiva dell'efficacia della delibera in modo da consentire le verifiche di legittimità prima che ne venga data esecuzione con l'assemblea dei soci del prossimo 31 luglio.

Nel frattempo i coordinatori di Casa Cattolica continuano i loro incontri sul territorio. Una delegazione ha incontrato il prefetto Donato Cafagna ed anche a lui sono stati confessati i timori di quelle che viene vista come una «svendita» di Cattolica a Generali. E le stesse preoccupazioni erano state già manifestati ai rappresentanti di Regione Veneto, Comune e Provincia di Verona.



(Delegazione di Casa Cattolica in prefettura a Verona)

Ma si fanno sentire anche coloro che sono favorevoli all'ingresso di Generali nella compagine azionaria di Cattolica. Luigi Frascino in rappresentanza di Credit Network & Finance e Giuseppe Lovati Cottini, soci di minoranza di Cattolica Assicurazioni, hanno avuto modo di incontrare i vertici del gruppo Generali e si è rafforzata in loro l'idea che le prospettive dell'accordo tra Cattolica e Generali tutelano i principi fondativi e l'indipendenza di Cattolica Assicurazioni e rappresentano anche un'opportunità per la valorizzazione di entrambe le compagnie.