Cattolica, l'autorità di vigilanza ha approvato le modifiche allo statuto

Cattolica Assicurazioni ha comunicato che l'autorità di vigilanza Ivass ha approvato le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dei soci della società veronese. «Ivass ha altresì approvato il testo di statuto della società per azioni, che entrerà in vigore dall'1 aprile 2021», ha aggiunto Cattolica, che dalla propria assemblea dei soci aveva appunto avuto il via libera alla trasformazione dell'azienda da cooperativa a società per azioni (S.p.A.).

L'approvazione di Ivass ha permesso a Cattolica di avviare le procedure per l'iscrizione dello statuto e della delibera di trasformazione in S.p.A. nei competenti uffici del registro delle imprese di Verona. Con l'iscrizione, Cattolica pubblicherà le modalità di esercizio del diritto di recesso correlato alla trasformazione.

Tutto procede dunque secondo i piani dei vertici dell'azienda, che punta a realizzare un'operazione già concordata con un altro gruppo assicurativo italiano, la triestrina Generali. I contrari a questa operazione, però, continueranno ad ostacolarla, coordinandosi nella rete ribattezzata Casa Cattolica. Le azioni promosse da Casa Cattolica sono: un esposto alla Consob, in cui viene evidenziato che gli effetti derivanti dall'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Generali sono paragonabili a quelli di un'offerta pubblica di acquisto (opa) e in cui si inviata l'ente di tutela dei risparmiatori ad assumere tutti i provvedimenti per la salvaguardia dei soci e del mercato; e una diffida rivolta al cda di Cattolica per non favorire la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Generali fintantoché la compagnia veronese sarà società cooperativa, rispettando un articolo del codice civile che vieta che divengano soci della cooperativa soggetti concorrenti che rischiano di comprometterne il valore.