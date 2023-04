Oltre 27mila imprenditori veronesi hanno già aderito al cassetto digitale

Sono oltre 27.300 gli imprenditori del Veronese che hanno aderito al cassetto digitale dell’imprenditore (https://impresa.italia.it). Il servizio della Camera di Commercio di Verona, realizzato da InfoCamere, permette ai titolari e ai legali rappresentanti delle imprese di vedere, scaricare e condividere (gratuitamente e anche in mobilità) i documenti ufficiali della propria impresa presenti nel Registro delle imprese, tra cui visure, atto costitutivo, statuto, bilanci, planimetrie degli immobili aziendali e asseverazioni.

Grazie al cassetto digitale, finora gli imprenditori italiani hanno potuto scaricare senza alcun costo 7,4 milioni di documenti ufficiali delle proprie aziende, completamente dematerializzati. «Questo traguardo conferma che il sistema camerale sta interpretando il concetto di trasformazione digitale nel senso più vicino alle esigenze delle imprese - ha affermato il segretario generale della Camera di Commercio di Verona Riccardo Borghero - mettendo al centro semplicità d’uso, sicurezza e portabilità. Ogni imprenditore, grazie al cassetto digitale, avrà sempre a disposizione online, senza vincoli geografici e orari, i documenti ufficiali fondamentali per la sua attività».

Come accaduto per altri servizi digitali, le adesioni e l’utilizzo del cassetto digitale hanno vissuto un’importante accelerazione durante la pandemia da Covid-19. Durante l'emergenza sanitaria, la richiesta e l’ottenimento di contributi era inevitabilmente condizionato alla produzione di specifici documenti tra cui, quasi sempre, la visura e l’eventuale bilancio. La possibilità di disporne e condividerli gratuitamente è stata molto apprezzata dagli imprenditori tanto da continuare ad utilizzarlo abitualmente.

A Verona, il 18.4% delle imprese che hanno aderito al cassetto digitale è costituito da imprese artigiane, il 15,3% è un'impresa a guida femminile, il 7% è l'impresa di un under 35 e il 7% è un'impresa straniera.

Sotto il profilo delle attività, la parte del leone viene fatta dalle imprese che si occupano di locazione o compravendita immobiliare (7,4 %), il 5,4% si occupa di costruzione di edifici, il 2,6% di coltivazione di uva e il 2,2% di installazioni di impianti elettrici.

Progettato secondo la metodologia mobile first, il cassetto digitale è perfettamente fruibile da smartphone e tablet oltre che utilizzabile anche dal computer della propria scrivania. E sarà il punto di contatto tra imprese e pubblica amministrazione previsto dall’ultimo Decreto Semplificazioni per consentire alle imprese di dialogare in modo efficiente e trasparente con la piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), lo strumento istituito dal Governo per semplificare e velocizzare l’accesso alle informazioni pubbliche.

Con il cassetto digitale è anche possibile accedere alle pratiche inviate al Suap (lo sportello unico delle attività produttive) di oltre 4mila Comuni che ad oggi utilizzano la piattaforma nazionale realizzata dal sistema camerale, così come agli atti presenti nel fascicolo d’impresa.

Se poi l’impresa ha aderito al servizio di gestione delle proprie fatture elettroniche offerto dalla Camera di Commercio, dall’applicazione è possibile seguire anche il flusso di queste informazioni.