Finisce la prima fase del "cashback" di Stato, ecco come e quando arriveranno i rimborsi dei pagamenti

Mancano pochi giorni alla chiusura del primo semestre del "cashback", l'iniziativa introdotta in Italia dal governo Conte 2 per incentivare i pagamenti elettronici nel nostro Paese. Mercoledì 30 giugno, infatti, si chiuderà il periodo entro il quale chi ha intrapreso l'avventura del "cashback" per ottenere poi il rimborso parziale del denaro speso, dovrà aver raggiunto la soglia minima delle 50 transazioni effettuate nei primi sei mesi.

Al momento, stando ai numeri della App "IO", sarebbero circa 7,85 milioni le persone con pagamenti validi ai fini del "cashback". Si tratta quindi di circa 720 milioni di transazioni elettroniche totali realizzate. Dei quasi 8 milioni di utenti, sarebbero 5,89 milioni i partecipanti che avranno diritto ad un rimborso fino al massimo di 150 euro, avendo oltre le 50 transazioni eseguite.

Per quanto riguarda inoltre il cosiddetto "super cashback" da 1.500 euro, le persone che potranno ottenerlo dovranno aver realizzato più di 689 transazioni (dato in aggiornamento fino al 30 giugno, ovviamente). Per accedere al "super cashback", infatti, bisogna risultare tra i primi 100 mila utenti partecipanti all'iniziativa per numero totale di transazioni valide eseguite.

A partire dall'1 luglio avrà inizio la seconda fase del "cashback", vale a dire si ricomincerà da zero con il numero di pagamenti e si dovranno nuovamente accumulare transazioni valide fino al 31 dicembre 2021. Poi una terza fase avrà inizio da gennaio fino al giugno del 2022.

I rimborsi per la prima fase del "cashback", in scadenza al 30 giugno 2021, verrano effettuati dallo Stato direttamente sul conto corrente degli utenti partecipanti all'iniziativa ed indicato in fase di iscrizione al programma sulla App (pur restando sempre modificabile). Il periodo in cui arriveranno agli utenti i rimborsi è quello compreso dall'1 luglio al prossimo 29 agosto 2021 e ad erogarli sarà la Consap, ovvero la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, effettuando un bonifico. In caso di "disguidi" o mancato rimborso, si avranno 120 giorni dall’ultimo giorno del mese entro cui era previsto il pagamento per poter presentrare un reclamo.