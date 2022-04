Caro energia, Regione aumenta di 10 milioni fondo per la liquidità delle imprese

«Nell’incertezza che persiste abbiamo inteso dare un nuovo segnale di sostegno alle nostre imprese, incrementando di 10 milioni di euro il fondo straordinario per il microcredito gestito da Veneto Sviluppo. Fino ad oggi le imprese hanno risposto con favore alla misura. Ora, alla luce dell'esponenziale aumento dei costi energetici, ci è sembrato opportuno incrementare di altri 10 milioni di euro il fondo. Vorrei sottolineare che, a partire dall’anno scorso, abbiamo messo a disposizione, complessivamente, 80 milioni di euro». Così l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha commentato l'approvazione della delibera che prevede l'aumento di altri 10 milioni di euro della dotazione finanziaria dell'intervento straordinario per la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19, portando così la dotazione complessiva della misura a 80 milioni di euro.

La misura è rivolta al sostegno della liquidità delle imprese per contrastare nell'immediato il caro energia. «La misura è a costo zero per l'impresa in quanto al finanziamento agevolato è associato un contributo a fondo perduto per la completa copertura dei costi di istruttoria e di gestione della pratica di finanziamento - ha spiegato ancora Marcato - Ci siamo impegnati a rendere meno burocratiche le procedure per facilitare gli imprenditori e, ancora una volta, con questo provvedimento, garantiamo concretamente la vicinanza ai nostri imprenditori».