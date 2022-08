Caro energia, "Bollette in Vetrina" a Verona: costi anche triplicati per la luce

All'Osteria Ripasso di Verona la bolletta della luce è quasi triplicata in un anno: quella dell'agosto 2021 era stata di 1.169 euro, quella dell'agosto 2022 è stata di 2.997 euro. Più o meno le stesse cifre pagate da un'azienda del settore turistico a Bardolino. Una piccola bottega di Isola della Scala l'anno scorso ha pagato poco più di 100 euro per l'elettricità di luglio, quest'anno ha pagato oltre 500 euro. E in un albergo di Verona si è passati dai 21.105 euro della bolletta di luglio 2021 ai 62.465 euro di luglio 2022. Sono stati gli stessi imprenditori a comunicare queste cifre, aderendo insieme ad altri all'iniziativa "Bollette in Vetrina" di Fipe-Confcommercio.

«Il caro energia ha assunto i connotati di una vera e propria emergenza e le misure fin qui adottate dal Governo non sono sufficienti a riportare il costo entro livelli di sostenibilità», è l'allarme lanciato dall'associazione di categoria che chiede un potenziamento dei crediti di imposta a partire dal terzo trimestre 2022. «Un credito di imposta del 15% per l'energia elettrica non è assolutamente adeguato agli extra costi che le imprese stanno sostenendo ora», ha aggiunto Confcommercio Verona auspicando un intervento rapido. Le conseguenze, infatti, potrebbero ricadere anche sui consumatori. Gli esercenti potrebbero aumentare i prezzi e con l'aumento dell'inflazione i consumi diminuirebbero.

E per dimostrare l'urgenza di un intervento governativo, Confcommercio ha ideato "Bollette in Vetrina", chiedendo ai propri associati di mostrare ai clienti una bolletta dell'anno scorso ed una di quest'anno. All'iniziativa hanno aderito in tanti, mostrando gli aumenti in bolletta anche sui social network con l'hashtag #bolletteinvetrina. «Partecipiamo anche noi per sensibilizzare su questa situazione diventata ormai insostenibile, sia per le aziende che per i singoli cittadini», ha scritto sul suo profilo Facebook l'Hotel Eden di Valeggio sul Mincio, mostrando gli aumenti di luce e gas: la bolletta dell'energia elettrica è salita rispetto all'anno scorso da 3.624 euro a 11.716 euro; quella del gas naturale da 936 euro a 2.033 euro.

«In nostro invito è ad aderire sempre più numerosi - ha concluso Confcommercio Verona - Un modo per condividere il problema e sollecitare le istituzioni sulla necessità di adottare immediatamente misure efficaci di contenimento dei costi».