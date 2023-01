Caro bollette, ecco quanto sono pesati gli aumenti nel 2022 secondo la Cgia: 91,5 miliardi in più

«Ora siamo in grado di fare i conti con una precisione quasi millimetrica. Rispetto al 2021, pertanto, l’anno scorso le famiglie e le imprese italiane hanno subito un aumento dei costi a causa dei rincari delle bollette di luce e gas stimato in 91,5 miliardi di euro». È quanto viene affermato in una nota odierna, sabato 28 gennaio, dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre che poi sottolinea: «Se le spese per l’energia elettrica sono aumentate del 109,5 per cento, provocando in termini monetari un extracosto pari a 58,9 miliardi, quelle del metano sono cresciute addirittura del 126,4 per cento, "alleggerendo" il portafoglio degli italiani di 32,6 miliardi».

Sempre secondo le analisi della Cgia, la stangata avrebbe «colpito più le imprese che le famiglie». Infatti, «se le prime hanno pagato 61,4 miliardi in più, le seconde, invece, "solo", si fa per dire, 30 miliardi di euro». L’Ufficio studi della Cgia, inoltre, rileva che «tra le ripartizioni geografiche del paese è il nordest l’area più interessata dagli aumenti: rispetto al 2021 la stima degli extracosti per energia elettrica e gas è salita del 118,1 per cento. Seguono il nordovest con il +116,6 per cento, il centro con il +113,6 per cento e il Mezzogiorno con il +109,9 per cento».

Stando ancora ai dati evidenziati dalla Cgia, a livello regionale «il rincaro più importante ha interessato l’Emilia Romagna (+119,2 per cento), il Friuli Venezia Giulia (+119 per cento) e il Trentino Alto Adige (+118,3 per cento)». In termini assoluti, prosegue la Cgia, «le più penalizzate sono state le Regioni più popolate e maggiormente interessate dalla presenza delle attività economiche, come la Lombardia (+20,8 miliardi), l’Emilia Romagna (+10,2 miliardi) e il Veneto (+10 miliardi di euro) (vedi Tab. 3 e Tab. 4)».

D'altro canto, rileva ancora l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, «lo Stato, invece, ha incassato 44,5 miliardi in più». È pur vero che, come evidenzia la medesima nota della Cgia, «a causa dell’aumento dell’inflazione, anche lo Stato centrale e le sue articolazioni periferiche hanno subito una impennata della spesa». Nel frattempo, però, «l’incremento del gettito riscosso è stato molto importante». In particolare, secondo la Cgia, rispetto allo stesso periodo del 2021, «nei primi 11 mesi dell’anno scorso le entrate tributarie erariali sono aumentate di 44,5 miliardi di euro».