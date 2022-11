Come affrontare il caro bollette? Casartigiani Verona in soccorso delle imprese con un servizio dedicato

«Il calo delle tariffe del gas deciso dall’Autorità per l’energia non è destinato a durare», lo afferma in una nota Casartigiani Verona che poi prosegue: «La crisi energetica è ancora lontana dall’essere superata e, per questo, il tema delle bollette è tra le principali preoccupazioni di imprese e famiglie». Tuttavia, per imprese e Pmi c’è la possibilità di usufruire di strumenti per far fronte, almeno in parte, a questi aumenti: «Come associazione di categoria assistiamo le aziende nella richiesta e gestione del credito di imposta dello Stato - spiega Marco Tirozzi, responsabile sviluppo e territorio di Casartigiani Verona -. Fare domanda per i privati infatti non è sempre facile, dato che anche in questo caso la burocrazia ci mette del suo per complicare le cose».

«Casartigiani Verona per agevolare questa pratica - spiega sempre Marco Tirozzi - offre la possibilità di calcolare il maggior consumo rispetto al 2019, basterà inviare le bollette all'associazione per usufruire di questo utile servizio dedicato». Per quanto riguarda le tempistiche il dott. Tirozzi ricorda che «è possibile, entro fine gennaio 2023, inviare allo sportello EBAV le domande per ottenere un credito di imposta sulla spesa per i consumi di elettricità e gas sostenuti nel secondo trimestre 2022».

Lotta agli sprechi e sostenibilità sono alcune delle chiavi di volta anche del Pnrr, ricorda inoltre Casartigiani Verona, dal momento che questi temi sono declinati dall’agricoltura alle energie rinnovabili, dalla mobilità all’efficienza energetica fino alla riqualificazione degli edifici. E proprio in quest’ottica si collocano anche i seminari organizzati in Camera di Commercio dall’associazione per «parlare di sostenibilità» e mettere a conoscenza i professionisti del settore delle novità in ambito energetico. Poiché con l’arrivo dell’inverno avremo «bollette più pesanti», l’invito a imprese e famiglie da parte di Casartigiani Verona è proprio quello di fare attenzione «da una parte ai consumi» e, dall’altro lato, «all’efficienza energetica dei vari spazi di vita».

A tal riguardo, il dott. Tirozzi conclude: «In questo senso Casartigiani Verona può contare anche su un team di consulenti che aiutano le aziende ad efficientare uffici ed abitazioni per evitare sprechi. Sviluppare nuovi sistemi di riscaldamento e gestione energetica in ambito civile ed industriale infatti può aiutare non solo a ridurre i costi della bolletta, ma anche a rendere la propria casa o impresa più green».