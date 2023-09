Dopo Verona il camper della Filcams Cgil arriva a Lazise per diffondere un'idea di turismo sostenibile

"Mettiamo il Turismo Sottosopra" è la campagna sindacale che fa da spola tra le maggiori località turistiche italiane per incontrare i lavoratori e le lavoratrici della filiera e contribuire a diffonderne un’idea sostenibile, che vada di pari passo con il rispetto dei diritti di quest'ultimi e che mercoledì ha visto il camper della Filcams Cgil Verona fare tappa in piazza Brà.

L’equipaggio è stato accolto dall’assessore comunale al Lavoro Michele Bertucco, che ha ricordato «l’impegno attivo che da sempre questa amministrazione comunale esprime per la realizzazione di condizioni di lavoro e livelli retributivi adeguati per lavoratori e lavoratrici». Un’azione che spesso si scontra «con la frammentarietà delle tipologie contrattuali e con inquadramenti che non sempre riconoscono le vere professionalità espresse da lavoratori e lavoratrici».

Graziella Belligoli, segretaria Filcams Cgil Verona, ha ribadito la «gigantesca questione salariale posta dal mancato rinnovo dei contratti nazionali» ed ha lanciato un richiamo forte «a fare tutti un passo in avanti nella direzione di un turismo sostenibile e di qualità, capace di garantire reddittività alle imprese e rispetto dei diritti di lavoratori e lavoratrici che spesso subiscono gli effetti di un esercizio indiscriminato della flessibilità che rende complicato conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro». Dal Governo alla Regione fino ai Comuni «è giunta l’ora di riconoscere la giusta attenzione a questo settore fondamentale della nostra economia» ha concluso Belligoli.

Presente in piazza anche il segretario Cgil Verona Raffaello Fasoli in rappresentanza della Camera del Lavoro di Verona, nonché una delegazione della Rete degli Studenti Medi che partecipano alla campagna della Cgil per «contribuire a ribaltare la retorica dei "giovani sfaticati", per informare e supportare i tanti che si affacciano sul mondo del lavoro con un impiego stagionale e costruire, assieme al Sindacato, momenti di partecipazione e di confronto».

La prossima tappa per il camper Filcams è fissata per le ore 12 di venerdì 15 settembre a Lazise, sul lungolago Marco all'angolo di corso Cangrande, dove incontrerò il presidente Fipe, l’associazione della Confcommercio che si occupa dei pubblici esercizi, Paolo Artemio, e il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Dal Dosso.