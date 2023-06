La Camera di Commercio di Verona promuove un incontro per conoscere gli Emirati Arabi Uniti: «Investimenti senza tassazione»

«Gli Emirati Arabi Uniti (Eau) offrono numerose opportunità di business in diversi settori per le imprese veronesi. Alcune delle aree più promettenti includono il turismo, l'ospitalità, l'edilizia e l'immobiliare, la tecnologia dell'informazione, il commercio, la finanza e l'energia». È quanto rivela una nota della Camera di Commercio di Verona che, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Eau, ha organizzato per giovedì 22 giugno 2023, alle ore 14.30, un incontro informativo per le imprese veronesi interessate a conoscere le opportunità, ma anche le possibili criticità, nell’approccio ad un mercato ricco, ma altamente competitivo come quello gli Emirati Arabi Uniti, anche in funzione di trampolino di lancio verso altri Paesi del Golfo, in particolare verso l’Arabia Saudita.

«Gli Emirati Arabi Uniti, - spiega Riccardo Borghero, segretario generale della Camera di Commercio di Verona - ospitano una popolazione espatriata del 90% e offrono da tempo stili di vita paragonabili a quelli del mondo occidentale: sono uno snodo distributivo strategico verso Medio Oriente, Africa orientale e Asia meridionale. Il Paese ha sviluppato un sistema infrastrutturale efficiente, piattaforme di stoccaggio innovative, una rete viaria ramificata e hub logistici imponenti, tra i quali il Dubai International Airport (primo scalo per passeggeri e terzo per traffico totale) e Jebel Ali Port (decimo porto più grande del mondo e primio nel Medio Oriente). Ad oggi, il mercato degli Eau per Verona risulta essere il 36° in export e il 76° in import, con un interscambio commerciale complessivo superiore ai 70 milioni di euro all’anno, con dati significativi soprattutto nel settore dei macchinari, sia di impiego generale che speciale».

A trainarne la straordinaria crescita economica negli ultimi decenni, secondo ciò che viene evidenziato dalla Camera di Commercio di Verona, sarebbero state «principalmente le ingenti riserve di petrolio e gas naturale, ma anche la capacità di saper sfruttare in modo ottimale - per fini commerciali e turistici - la posizione geografica particolarmente favorevole collocata tra Asia, Europa ed Africa, che rende gli Emirati il principale snodo logistico e commerciale della regione, nonché una destinazione turistica di primaria importanza».

Per incentivare gli investimenti dall’estero, chiarisce ancora la Camera di Commercio di Verona, gli Emirati Arabi Uniti «hanno investito tantissimo anche nelle Free Trade Zone (FTZ)». In queste zone «non vi è alcuna restrizione al trasferimento dei profitti o al rimpatrio del capitale». Le aziende costituite, precisa infatti la Camera di Commercio di Verona,, «possono essere detenute interamente da investitori stranieri e beneficiare di un’esenzione fiscale per un periodo compreso tra 15 e 50 anni, di regola rinnovabili». All’interno di queste aree, secondo ciò che riferisce la Camera di Commercio di Verona, «non vi è esposizione ad alcuna pressione fiscale sui dividendi distribuiti ai soci, persone fisiche o giuridiche». In tal senso, precisa ancora la nota della Camera di Commercio di Verona, «nelle free zone non sono, inoltre, previste tasse sulle società per non meno di 15 anni, rinnovabili per uguale periodo, né restrizioni di carattere valutario e dazi doganali».

L’incontro promosso dalla Camera di Commercio di Verona si terrà giovedì prossimo, 22 giugno, dalle 14.30 in presenza nella Sala Industria della sede camerale di Corso Porta Nuova 96, a Verona. Tra i relatori si segnala la presenza dei rappresentanti della Camera di Commercio Italiana negli Eau, tra cui il Segretario Generale, Mauro Marzocchi, ed il Representative, Leonardo Rizzotto. La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link: https://www.vr.camcom.it.