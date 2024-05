Camera di Commercio di Verona: eletta la nuova giunta e il vicepresidente

Il Consiglio della Camera di Commercio di Verona ha eletto la giunta dell’ente per il mandato 2024-2029, il terzo del Presidente Giuseppe Riello, riconfermato a metà aprile.

La giunta è composta da sette consiglieri, più il presidente Riello. Sono alla seconda nomina: Paolo Artelio, vicepresidente Confcommercio Verona per il settore Turismo; Carlo De Paoli, Confindustria Verona e Paolo Tosi, vicepresidente Confcommercio entrambi per i Servizi alle Imprese. Le new entry sono: Paolo Arena, presidente Confcommercio Verona per il Commercio; Valentina Gagliardo, presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona per l’Industria; Andrea Prando, vicepresidente Casartigiani Verona per l’Artigianato; e Alex Vantini, presidente Coldiretti Verona per l’Agricoltura.

«La nuova squadra è ancora una volta fortemente rappresentativa della realtà imprenditoriale della nostra provincia – commenta il presidente Riello – e sono certo che assieme potremo dare rinnovato impulso ai progetti di valorizzazione del nostro territorio e nuove prospettive di sviluppo al tessuto economico veronese. Lavoreremo per costruire un futuro ancora più prospero per Verona, che sappia offrire alle nostre imprese la concreta possibilità di continuare a crescere e di creare valore, che garantisca al lavoro dignità e una buona retribuzione, ai giovani reali opportunità di realizzazione e a tutti una qualità di vita sempre migliore. Ringrazio i componenti di giunta uscenti per il prezioso apporto che hanno dato al nostro sistema economico: Silvia Nicolis, Nicola Baldo, Giandomenico Franchini e Daniele Salvagno».

A conclusione del Consiglio, la nuova giunta ha eletto Paolo Arena vicepresidente dell’ente camerale.