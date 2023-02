Calzedonia, fatturato raggiunge i 3 miliardi. Oltre la metà ricavato all'estero

Il gruppo veronese Calzedonia ha anticipato i dati del bilancio 2022, annunciando un fatturato in forte crescita. Come riportato da Ansa, Calzedonia ha raggiunto l'anno scorso una fatturato di 3 miliardi di euro, in aumento del 21,6% a cambi correnti e del 20,2% a cambi costanti rispetto ai 2,5 miliardi del 2021.

Quasi il 60% di questo fatturato (il 58,5% per la precisione) Calzedonia lo ha fatto all'estero, dove sono maggiormente aumentati i punti vendita. Su 252 nuovi negozi aperti l'anno scorso, 196 sono stati aperti all'estero. E le nuove aperture hanno permesso di raggiungere i 5.328 negozi che operano con i marchi del gruppo scaligero, 3.484 all'estero e 1.844 in Italia.

Infine, gli investimenti commerciali ammontano a circa 280 milioni di euro, sia sui canali retail ed e-commerce che sul fronte logistico e produttivo.