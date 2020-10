Covid e turismo, è calato il prezzo degli alberghi. A Verona -17,7%

Continua a non vedere la luce in fondo al tunnel il settore del turismo in Italia, tra i più colpiti dall'emergenza Covid-19. Il calo della domanda fa crollare i prezzi degli alberghi, come mostrato da un'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori, basata sui dati Istat dell'inflazione di settembre e riportata da Ansa.

In media, a livello nazionale, gli alloggi in ambito alberghiero hanno avuto il mese scorso dei prezzi inferiori del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Mentre ad agosto il calo era stato del 2,1%. La diminuzione sembra essere dovuta al calo dei turisti, ma anche alla mancata organizzazione di congressi, convegni e di grandi eventi fieristici.

La città che ha registrato la differenza di prezzi più alta è Trapani (-20,3%), mentre Verona è al quinto posto in classifica con un -14,5%. Sul podio ci sono Milano con -20,2% e Firenze con -19,6%. E prima del capoluogo scaligero c'è anche Venezia con -17,7%. Seguiono poi Bologna (-13,8%) e Roma (13,1%).