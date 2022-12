Movimenti nel Veronese per BVR Banca: trasferimento a Villafranca e nuova filiale a San Giovanni

Salgono a 38 le filiali per BVR Banca in questo fine 2022. L'ultima novità per l'istituto di credito con sede a Schio, è l'apertura avvenuta qualche settimana fa della filiale di San Giovanni Lupatoto.

L’operazione era stata deliberata dal CdA della Banca nel 2021 e quindi concretizzata nel corso di questo esercizio. La titolarità della filiale è stata affidata a Patrizia Bauli, professionista di lunga esperienza maturata nella zona di competenza del nuovo presidio territoriale della Bcc.

Questa nuova apertura rispecchia il payoff di BVR Banca “Uniti per crescere insieme”, oltre che una grande opportunità per instaurare con la comunità locale un rapporto di fiducia, confermando la volontà dell'istituto di distinguersi come “banca di prossimità”, puntando sulla vicinanza e sulla relazione con clienti e soci.

La nuova filiale è aperta al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.35 alle 16 ed è dotata di un’area self, attiva dalle ore 6 alle ore 23, che consente di effettuare le principali operazioni bancarie quali prelievi, versamenti, bonifici, pagamenti e altro ancora, in completa libertà. Tale soluzione risulterebbe apprezzata da tutti coloro che preferiscono operare in autonomia rispetto alla filiale o che comunque non hanno la possibilità di recarsi presso la stessa durante gli orari di apertura.

La nuova agenzia vuole comunque essere anche un luogo di relazione prevedendo il tradizionale servizio cassa con operatore al mattino e quattro uffici dedicati alla consulenza tutto il giorno.

Ma i movimenti di BVR Banca nel territorio veronese non si concludono qui. È operativa infatti dai primi di dicembre la nuova filiale di Villafranca di Verona sita nel cuore della città scaligera in Via Pace 5, frutto dello spostamento della dipendenza della banca già presente da svariati anni presso la frazione di Pizzoletta. Anche in questo caso l’apertura al pubblico segue i medesimi orari di San Giovanni Lupatoto, ovvero 8.20-13.20 / 14.35-16.00, prevendendo anche in questo caso un’area self con ATM evoluto accessibile dalle 6 alle 23, una cassa con operatore attiva al mattino e due uffici dedicati alla consulenza a disposizione per l’intera giornata lavorativa.

Esprime grande soddisfazione il presidente di BVR Banca Maurizio Salomoni Rigon per le due nuove filiali: «Con queste recenti aperture salgono a 11 le filiali della nostra banca nel territorio scaligero che rappresenterà un importante focus d’espansione anche nei prossimi anni con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sempre più importante per lo stesso. Ci presentiamo con oltre 125 anni di storia alle spalle che rappresentano una forte garanzia di vero modello di cooperazione in cui la ricerca del profitto non è mai concetto disgiunto dal mettere al centro la persona, l'elemento che ancora oggi contraddistingue il nostro lavoro e il rapporto con le comunità di riferimento. Siamo ormai rimasti uno dei pochi istituti di credito prettamente locale, capace di prendere decisioni in antitesi rispetto al panorama bancario nazionale e di attuare scelte coraggiose a favore delle comunità. Ciò rappresenterà certamente un forte elemento distintivo per la nostra banca nei due nuovi comuni d’insediamento, una garanzia di essere ricompensati dalla fiducia che sapremo conquistare nelle persone residenti in questi territori».