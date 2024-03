Bruno Giordano è stato eletto nuovo presidente di Fondazione Cariverona

Venerdì 15 marzo il Consiglio generale ha nominato Bruno Giordano nuovo presidente di Fondazione Cariverona. L’imprenditore, classe 1962 e originario di Legnago, nonché già consigliere generale da dicembre 2021, è stato nominato su proposta del presidente uscente Alessandro Mazzucco, il cui secondo e ultimo mandato si è formalmente concluso con l’approvazione del bilancio 2023.

Secondo quanto riferito in una nota, il Consiglio generale ha inoltre eletto, su proposta del nuovo presidente, gli altri membri del Consiglio di amministrazione che sarà quindi composto da: Bruno Giordano (presidente), Margherita Forestan (vicepresidente vicario), Giovanni Dolcetta Capuzzo (vicepresidente), i consiglieri Alberto Marenghi, Giovanni Maria Pittoni, Giovanni Pizzolo e Sergio Visciano. L’organo rimarrà ora in carica quattro anni, come previsto dallo statuto.

«Al termine di questo percorso, voglio ringraziare i consiglieri e i dipendenti della Fondazione con i quali ho condiviso un lavoro intenso e fruttuoso. - ha commentato il presidente uscente Mazzucco - Sono particolarmente soddisfatto di aver contribuito, in questi otto anni, a innovare il ruolo della Fondazione: ci siamo spinti oltre l’erogazione di risorse economiche per diventare quel motore di sviluppo, orientato ai valori della conoscenza, della trasparenza e del merito, di cui i territori hanno bisogno. La gestione solida, ordinata e attenta, condotta nel segno della diversificazione, ci ha permesso di raggiungere risultati significativi nel percorso di recupero e crescita della dimensione economico-patrimoniale della Fondazione. Sono certo che il nuovo presidente Giordano e tutti i componenti degli organi statutari continueranno a portare avanti con successo questo lavoro».

Chi è Bruno Giordano

Laureato in Ingegneria elettronica all’università di Bologna, Bruno Giordano è attualmente presidente e amministratore delegato di Giordano Controls Spa, azienda di elettronica che ha fondato nel 2007, leader in soluzioni all’avanguardia per il settore riscaldamento, condizionamento e trattamento dell’aria. Esperto di ambiente ed economia circolare, il nuovo presidente della Fondazione si occupa da sempre di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni e invenzioni tecnologiche. È inoltre presidente di IMQ (Istituto italiano del marchio di qualità) e fondatore della rete innovativa regionale Veneto Clima ed Energia.

«Ringrazio il professor Mazzucco e gli organi statutari per l’attività portata avanti in questi anni e per la fiducia. - ha dichiarato Giordano - Continueremo a lavorare nel segno dell’innovazione per sviluppare risposte originali, concrete ed efficaci alle grandi sfide del nostro tempo, dialogando e collaborando come sempre fatto con tutti gli attori del nostro territorio. Gli obiettivi strategici contenuti nei documenti di programmazione pluriennale tracciano una rotta chiara: ci impegneremo per costruire un futuro fondato sulla tutela dell’ambiente, la valorizzazione dei giovani e la promozione di comunità coese e inclusive».

Un messaggio speciale al nuovo presidente di Cariverona è giunto dal presidente della Camera dei deputati, il veronese Lorenzo Fontana: «Auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Fondazione Cariverona, Bruno Giordano. Sono certo - ha aggiunto Fontana - che saprà cogliere al meglio le istanze del territorio scaligero e favorire lo sviluppo del suo tessuto produttivo».

Nominati anche i consiglieri generali

Nella seduta di venerdì 15 marzo, il Consiglio generale ha inoltre provveduto alla nomina dei consiglieri generali proposti dal presidente Giordano, sulla base delle candidature pervenute dagli enti designanti. I nuovi membri, che si insedieranno ufficialmente con l’accettazione dell’incarico e rimarranno in carica per quattro anni a partire da quella data, sono:

Claudio Doglioni (ente designante sindaco di Feltre)

Tommaso Dalla Massara (sindaco di Verona)

Pierangelo Tommasi (sindaco di Verona)

Franco Fummi (sindaco di Verona)

Ermenegildo Francavilla (congiuntamente dai direttori generali delle Ulss delle Province di Vicenza e Belluno)

Anna Galtarossa (congiuntamente dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo e dal Segretario regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto)

Giovanni De Manzoni (rettore dell’Università di Verona)

Silvio Fortuna (presidente della Fondazione Studi Universitari Vicenza)

Grazia Settin (sindaco di Pieve di Cadore)

Michele Cassol (vescovo di Belluno-Feltre)

Bernardo Dalla Bernardina (su nomina del Consiglio generale)

Sono stati infine nominati, sempre dal Consiglio generale, su proposta del presidente Giordano, i membri del Collegio sindacale che sarà composto da: Carlo Pergolari, presidente; i sindaci effettivi Adriana Bargioni Emert e Ludovico Mantoan.