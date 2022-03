Per il suo 86 compleanno, Bruno Spa conferma l'apertura di tre nuovi punti vendita in Lombardia e nel Triveneto

Dopo l’importante traguardo dello scorso anno Bruno Spa, socio fondatore del Gruppo Euronics, in occasione del suo 86esimo anniversario dalla fondazione, conferma il proprio ambizioso piano di sviluppo.

L’azienda italiana di origine catanese ha infatti annunciato nei giorni scorsi il piano industriale per il 2022 che, dopo le recenti aperture lo scorso anno degli store Euronics di Udine Città Fiera, Carini e Agrigento Villaseta, vedrà l’inaugurazione quest’anno di ulteriori tre punti vendita che saranno ubicati a Treviso, Mantova e Milano, precisamente all’interno del “Merlata Bloom”, cuore dell’urban smart district che sta prendendo vita nell’area Nord Ovest del capoluogo e vuole proporsi non meramente come uno shopping mall iconico ma anche come un luogo di esperienza, convivialità e business. Una decisione che dimostra la volontà della Bruno Spa di affermarsi come player di riferimento anche al di fuori degli storici territori siciliani, dove peraltro la società detiene una quota di mercato da leader.

Il dinamismo, che contraddistingue fin dalla sua nascita l’azienda, l’ha portata a raggiungere già oggi un fatturato di 400 milioni di euro e a contare su oltre 31 punti vendita, di cui 9 fuori dalla Sicilia. Una realtà imprenditoriale di riferimento, con una grande attenzione all’aspetto occupazionale. Le risorse umane rappresentano infatti da sempre un asset strategico della Bruno Spa, che considera la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita professionale dei suoi dipendenti due obiettivi centrali: sono infatti quasi 900 collaboratori a cui vengono dedicati periodici programmi per completare la loro formazione e accrescere le specifiche competenze.

In occasione del suo 86esimo anniversario, Bruno Euronics vuole inoltre dimostrare ancora una volta la sua attenzione alla clientela lanciando un’iniziativa promozionale con offerte allettanti su tutte le categorie merceologiche – con sconti fino al 50% - e la selezione di prodotti a basso consumo energetico. Un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale e alla contingente necessità di ridurre i costi in bolletta, oggi uno degli obiettivi principali delle famiglie.

I team dei 31 negozi della Bruno Spa sono inoltre pronti come sempre ad accogliere i clienti affiancandoli nella scelta del prodotto più in linea con le loro esigenze e budget, con professionalità ed empatia, da sempre elementi distintivi di questi negozi e quindi in grado di assicurare a questa realtà una clientela fortemente fidelizzata. Una relazione forte e duratura nel tempo - driver centrale della crescita costante della Bruno Spa in questi 86 anni - che i due co-amministratori delegati della società, Claudia Andronico e Diego Crisafulli, hanno voluto omaggiare con l’invio di una newsletter di ringraziamento agli oltre 2 milioni di clienti.