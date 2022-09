Dopo solo due settimane emessi 728mila voucher per il Bonus trasporti: «Interesse notevole e beneficio ambientale»

«A due settimane dal "lancio" del Bonus trasporti sono circa 728mila i voucher emessi». Lo si apprende da una nota del ministero del Lavoro che, in merito, parla di «un importante risultato finora raggiunto, con l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi globale complessa, causata dai costi energetici in aumento». Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, spiega: «Si tratta di un intervento che sta riscuotendo un interesse notevole da parte di tanti studenti, lavoratori, pensionati, cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto collettivo determinando un beneficio ambientale con una riduzione della pressione dei veicoli privati nei centri urbani e delle relative emissioni inquinanti. Credo vada incoraggiata ancora di più questa risposta da parte delle cittadine e dei cittadini».

Lo stesso epsonente dem e ministro del lavoro, Andrea Orlando, ha poi aggiunto: «Sarà possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre per abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale, con le stesse modalità. Le aziende di TPL per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1.119, con uno sforzo organizzativo significativo. Abbiamo aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale».

Secondo quanto indicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarebbero «più di 1,8 milioni» i cittadini che hanno già fatto accesso alla piattaforma digitale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è per l'appunto possibile in qualsiasi momento, anche per i prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico. Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro utile per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Il Bonus trasporti è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda online relativa alla campagna nazionale di informazione avviata nei giorni scorsi, dove è presente anche lo spot video "Bonus trasporti: un aiuto concreto".

A Verona e provincia, per utilizzare con Atv il voucher relativo al bonus trasporti dopo averlo ottenuto dal ministero, ai fini dell'acquisto di un abbonamento, l'interessato dovrà presentarsi presso una delle seguenti biglietterie Atv (ovviamente portando con sé la ricevuta del bonus stesso):

Verona - autostazione di Porta Nuova

Verona - piazza Simoni 12

Garda - corso Italia 60

Legnago - via dei Tigli 1/a

San Bonifacio - via Ungaretti

È possibile prenotare il proprio appuntamento in biglietteria da questo link, mentre qui sono dispoibili gli orari. Non è invece possibile usufruire del bonus trasporti per gli acquisti di abbonamenti online, ma è necessario accedere fisicamente agli sportelli sopra indicati.