Bollo auto: il 31 gennaio la scadenza per i pagamenti, in Veneto una tassa che vale oltre 750 milioni di euro

La Regione del Veneto lancia una campagna di comunicazione ad hoc per la tassa automobilistica per promuovere tutti i nuovi servizi di consulenza che contribuiranno a informare e a supportare i veneti nella gestione e nel pagamento del bollo auto. «La campagna pubblicitaria sui quotidiani locali, assieme agli spot radiofonici, hanno l’obbiettivo di promuovere il nuovo portale online dedicato esclusivamente al bollo auto e il call center dedicato – spiega l’assessore regionale al Bilancio e ai Tributi, Francesco Calzavara -. Il digitale ormai fa parte delle nostre vite e semplifica il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, ma non lasciamo indietro le persone che non hanno dimestichezza con gli strumenti online. Per questo motivo abbiamo aperto sette nuovi sportelli nei capoluoghi di Provincia che forniscono consulenza anche da remoto ai quali si aggiungono poi 258 agenzie di pratiche auto, presenti in modo ancor più capillare sul territorio per dare un servizio diffuso e presidiato anche nelle zone meno servite».

«Questa iniziativa nasce con l’obbiettivo di raggiungere tutti i veneti, informandoli adeguatamente sui servizi che la Regione mette a disposizione con l’auspicio che gli oltre 700mila avvisi di accertamento, che ogni anno vengono emessi dagli uffici regionali, possano diminuire in maniera considerevole per tutti coloro che sono incorsi in una semplice dimenticanza della scadenza tributaria – specifica ancora l’assessore veneto Francesco Calzavara -. Il 31 gennaio rappresenta una delle più importanti scadenze per il numero dei pagamenti attesi, che si aggira attorno ad oltre un milione e mezzo e, in un Veneto tax free in cui non si applica l’addizionale Irpef, il bollo auto rappresenta una tassa federalista che sul bilancio regionale vale oltre 750 milioni di euro. Poter contare su questa somma ci permette di finanziare numerosi servizi che la Regione fornisce ai cittadini e sostenere politiche regionali, sociali e strategiche per la nostra economia».

Tutte le informazioni sulla tassa auto, gli indirizzi e gli orari degli uffici regionali e delle agenzie pratiche auto convenzionate sono disponibili e reperibili online accedendo al nuovo portale regionale all’indirizzo: https://portalebolloauto.regione.veneto.it. Resta a disposizione dei cittadini il call center specializzato, raggiungibile da fisso e cellulare, al numero 840.84.84.84.