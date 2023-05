Economia veneta in crescita, con più esportazioni, lavoro e turismo

Prodotto interno loro, consumi delle famiglie ed investimenti in crescita in Veneto nel primo trimestre del 2023. L'economia regionale è in ripresa, come evidenziano i dati del recente bollettino socio-economico dell'ufficio di statistica della Regione. Il rapporto fotografa i principali indicatori di congiuntura, tra cui il pil (prodotto interno lordo), le imprese, l'interscambio commerciale, l'agricoltura, il turismo, il mercato del lavoro, la popolazione e la società.

Nello specifico, sulla base delle previsioni per l'"area euro", che prospettano un aumento del pil dello 0,8% nel 2023 e dello 0,9% nel 2024, Prometeia fornisce una previsione tendenziale del +0,7% per l’Italia, mentre per il Veneto una crescita pari allo 0,8%.

«Viene rilevato un ulteriore balzo in avanti nell’export, con il vino in testa ai prodotti agroalimentari venduti all’estero, il che conferma il primato veneto in Italia - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - La nostra regione, da sola, esporta quanto la Spagna, considerata la terza nazione al mondo. La bilancia commerciale è trascinata da un segno positivo, con le esportazioni che raggiungono gli oltre 82 miliardi di euro, un valore che risulta in crescita del 16% rispetto al dato registrato l’anno precedente». A trainare l’export veneto sono i settori delle apparecchiature meccaniche, il principale settore dell’export regionale, delle produzioni metallurgiche e dei prodotti chimici e farmaceutici, con incrementi del fatturato estero su base annua superiori al miliardo di euro. Quanto ai mercati di destinazione, quelli principali di sbocco sono gli Usa, la Germania e la Francia.

«Nel mercato del lavoro la crescita occupazionale, che sta portando il Veneto verso il raggiungimento del tasso di occupazione del 78% fissato a livello europeo entro il 2030, dimostra l’attenzione nei confronti del settore, con politiche attive nei confronti delle nuove generazioni che, anche grazie ai percorsi di studi tecnico-professionali, riescono a trovare interessanti sbocchi occupazionali nelle 425mila imprese venete attive - ha aggiunto Zaia - Un segnale che dimostra come il Veneto stia lavorando per limitare la fuga di cervelli all’estero, capitalizzando la conoscenza e la formazione dei giovani. È ben presente anche un fenomeno di ritorno di tanti ragazzi dall’estero, che stiamo studiando a approfondendo anche con la Fondazione Nordest».

Nel 2022, il mercato del lavoro veneto ha registrato vivaci segnali di ripresa: il numero degli occupati in Veneto è aumentato del +3,1% rispetto al 2021 con un tasso di occupazione del 67,8%, superando il dato medio nazionale che si ferma a quota 60,1. Contemporaneamente, si registra una diminuzione del numero di persone in cerca di occupazione, con un tasso di disoccupazione che scende a 4,3%, la seconda quota più bassa fra le regioni italiane (Italia 8,2%).

Nel primo trimestre del 2023 le nuove assunzioni sono oltre 160mila (di cui il 60% uomini e il 40% donne e sul totale sono 55mila le assunzioni di giovani), le trasformazioni a tempo indeterminato aumentano dell'11% sul 2022. E scendendo nel dettaglio territoriale, si osserva che le province con la maggior concentrazione di assunti sono Venezia e Verona, le province più a carattere turistico, che hanno totalizzato entrambe un quarto dei nuovi contratti in Veneto.

Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi, in Veneto sono previsti aumenti, rispettivamente, dello 0,5% e del 2,6% nel 2023. Nel mondo dell’impresa, si è di fronte ad un fenomeno importante di aggregazioni e da segnalare è il numero delle start up innovative, che in Veneto sta quasi raggiungendo le mille unità e rappresenta il 6,6% a livello nazionale.

E in un contesto in cui pesano ancora le incertezze sulle regole dei bonus e superbonus edilizi, il comparto delle costruzioni registra un calo del numero delle imprese nel primo trimestre 2023 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e pari all’1,8%, su un totale di 62.094 imprese.

Nel settore primario, il Veneto conferma il ruolo da protagonista nel settore vitivinicolo: sono oltre 97mila gli ettari di vigneto nel 2022 (il 14% circa della superficie vitata nazionale), in crescita rispetto al 2021. In aumento la produzione di uva (+7,2%) e anche di vino (+8,6%) che supera gli 11 miliardi di ettolitri. Le province di Treviso e Verona, da sole, valgono il 74% della produzione regionale. La qualità veneta viene premiata all’estero e nell’ultimo anno prosegue la crescita dell’export di vino, con un valore superiore ai 2,8 miliardi di euro (+13,4% rispetto al 2021), a conferma del primato veneto tra le regioni italiane.

«Vola il turismo, stiamo assistendo a flussi mai visti nell’ultimo periodo - ha concluso il presidente della Regione - I numeri mostrano un rapido ritorno ai livelli pre-pandemici: il 2023 è iniziato alla grande (+85,7% di arrivi rispetto a gennaio 2022 e +3,6% rispetto a gennaio 2019), in particolar modo per la montagna (+31,6% rispetto a gennaio 2022 e +34,5% rispetto a gennaio 2019). E l’effetto Olimpiadi, nei mesi e negli anni a venire, porterà maggiore visibilità e nuovi arrivi». Sul turismo la provenienza europea mostra un segno positivo anche rispetto ai tempi precedenti alla crisi sanitaria (+2,6% delle presenze rispetto al 2019), in particolare tedeschi (+8,4%), austriaci (+6,7%), olandesi (+1,5%).