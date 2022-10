Caro energia. In aiuto di chi si trova in difficoltà, arriva la "bolletta sospesa"

Vuole essere un aiuto concreto per contrastare la povertà energetica. Si tratta della "bolletta sospesa", l'iniziativa congiunta presentata venerdì da Cisl e Adiconsum Verona, in collaborazione con Banca Etica, che si pone lo scopo di assistere le fasce maggiormente in difficoltà della popolazione scaligera, sostenendole nel pagamento delle utenze di luce e gas.

In una fase storica di grande incertezza, causata prima dalla pandemia di Covid-19, poi dalla guerra nell'Est europeo e dalla speculazione, arriva dunque un aiuto per i soggetti che si trovano in difficoltà economica: l'intervento volto al pagamento delle bollette, si articola in una preliminare raccolta fondi che si concluderà alla fine di marzo 2023. Successivamente gli importi verranno distribuiti ai Servizi sociali dei Comuni o degli Enti caritatevoli scaligeri partecipanti al bando, che verrà emesso entro la prossima primavera.

Cisl e Adiconsum spiegano che la distribuzione dei fondi avverrà tenendo conto delle istanze ricevute che riguarderanno il rimborso delle bollette di utenti con reddito Isee fino a 10.632,94 euro (senza altre condizioni di accesso al beneficio), ovvero utenti con reddito Isee da 10.632,95 euro e fino a 40.000,00 euro ma che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale. Verranno pertanto rimborsati gli aiuti elargiti ai singoli per i consumi riferiti all’ultimo trimestre 2022 e primo trimestre 2023.

«La situazione è molto pesante. Vedremo quali misure il Governo assumerà per frenare l’ascesa dei prezzi del caro bollette. È giusto utilizzare l’extra gettito Iva di questi mesi. Così come è doveroso tassare i maxi profitti delle imprese energetiche che stanno facendo "cartello" applicando aumenti ingiustificati dei prezzi, ed utilizzare le entrate per alimentare il fondo contro il caro bollette», sottolinea Giampaolo Veghini, segretario generale della Cisl scaligera.

«L’iniziativa che lanciamo oggi assieme alla Cisl – dichiara Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Verona – è un ulteriore strumento di lotta alla povertà energetica che attanaglia le famiglie scaligere. Oltre agli incontri informativi pubblici, al protocollo di verifica dei contatori con la locale Camera di Commercio, alle azioni di tutela individuale e collettiva del consumatore scaligero, oggi aderiamo ad un progetto concreto volto ad allievare le difficoltà economiche legate al caro energia».

«Banca Etica - ricorda Giovanni Alenghi, responsabile della filiale di Verona - ha offerto molto volentieri la propria disponibilità a collaborare all'iniziativa di "bolletta sospesa", mettendo a disposizione le competenze e un conto corrente per la raccolta fondi».

Per fare una donazione la Causale è “Bolletta sospesa” e l’Iban è: IT27M0501811700000017237439.