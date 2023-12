A Ca' del Bue è entrato in funzione il biodigestore di Agsm Aim: «Produrrà 3 milioni di metri cubi di biometano»

Con la produzione del primo metro cubo di biometano avvenuta martedì 5 dicembre, ha ufficialmente preso il via l’impianto di trattamento dei rifiuti organici di Ca’ del Bue. A darne notizia è una nota del gruppo Agsm Aim che poi specifica: «Il biodigestore consentirà il trattamento di 40.000 tonnellate/anno di Frazione Organica dei Rifiuti (FORSU) mediante il processo di digestione anaerobica. Una volta a regime, il biodigestore sarà in grado di produrre 3 milioni di metri cubi di biometano che saranno destinati a rifornire le flotte del trasporto pubblico locale».

In base a quanto viene riferito nella nota di Agsm Aim, sarà tramite un «processo di digestione anaerobica» che il materiale organico verrà trasformato in «compost di alta qualità» per una produzione pari a «10.000 tonnellate annue (il 75% del quale sarà sostanza secca, 25% acqua), che verranno consegnate alle aziende agricole del territorio». All’interno dell’area di Ca’ del Bue, stando a quanto riportato da Agsm Aim, avverrà il ricevimento del rifiuto organico raccolto nel territorio, il pre-trattamento finalizzato alla separazione dei materiali, il trattamento anaerobico, l’estrazione del biometano, la disidratazione e il successivo avvio della frazione organica digerita per la realizzazione del compost.

Sempre da Agsm Aim viene quindi spiegato che il biodigestore diventerà così «il motore di un circolo virtuoso che consentirà rilevanti benefici nei confronti dell’ambiente e del territorio, la drastica riduzione dei conferimenti in discarica e la trasformazione del materiale organico in biometano da fonte rinnovabile». A questo si aggiunge la produzione di «compost di qualità riutilizzabile sul territorio secondo gli ultimi dettami normativi della Comunità Europea».

Il biodigestore rappresenta in tal senso il primo tassello di un più ampio polo di gestione dei rifiuti in ottica di economia circolare che Agsm Aim fa sapere di voler realizzare grazie a diversi impianti, tra cui uno di «trattamento fanghi per il quale è già stato avviato l’iter autorizzativo», uno di «trattamento carta/cartone», uno di «recupero di materiale plastico», uno di «rifiuti solidi non pericolosi» e, infine, il «revamping di un impianto già esistente di trattamento meccanico per aumentare la percentuale di recupero dell’indifferenziato».

«Il biodigestore rappresenta un perfetto esempio di economia circolare poiché valorizza i principi cardine di una virtuosa gestione dei rifiuti, dalla raccolta differenziata al riciclo fino alla valorizzazione delle risorse», ha commenta Federico Testa, presidente del gruppo Agsm Aim che poi ha aggiunto: «Nell’impianto si fondono tecnologia e attenzione alla sostenibilità con risultati positivi in termini industriali, ambientali e di ricadute sul territorio».

Stefano Quaglino, consigliere delegato del gruppo Agsm Aim, ha infine evidenziato: «Il biodigestore costituisce un’importante tappa nella crescita impiantistica e industriale del gruppo nel settore ambientale. Nei progetti di Agsm Aim, Ca’ del Bue diventerà, infatti, sempre più un polo di eccellenza nella gestione dei rifiuti del nostro territorio».