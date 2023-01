Gruppo Pittini più sostenibile con meno emissioni, meno scarti e valorizzazione del personale

Il gruppo Pittini, che gestisce anche le Acciaierie di Verona di Lungadige Galtarossa, ha pubblicato il suo rapporto di sostenibilità per rendicontare l'impegno e testimoniare la propria responsabilità d'impresa. Un documento che analizza nel dettaglio le attività del gruppo per conciliare in modo virtuoso gli obiettivi di business e i traguardi raggiunti nella sfera sociale e ambientale.

Nel contesto attuale gli sforzi di Pittini sono ancora più orientati verso l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle proprie attività. «Il mercato dell'energia - ha spiegato il presidente Federico Pittini - con il suo andamento condiziona l’attività del gruppo che persegue l’efficienza dei propri processi e attività. Le emissioni di gas climalteranti in atmosfera non rappresentano certo un fenomeno di secondo piano. I cambiamenti climatici, con episodi estremi sempre più frequenti, non possono essere dimenticati perché provocano danno economico e disagi per la popolazione».

La sede principale del gruppo è a Osoppo, in provincia di Udine, ed la produzione di acciai lunghi destinati all'edilizia e all'industria meccanica ha registrato una produzione annua di circa 3 milioni di tonnellate. Una produzione suddivisa in 18 strutture, tra cui quella scaligera, a cui si aggiunge il servizio logistico; per un totale di quasi 1.800 collaboratori.

Nel rapporto di sostenibilità, Pittini ha chiuso l'esercizio 2021 con la distribuzione del 97% del valore economico generato, pari a 2.517 milioni di euro. La quota maggiore del valore distribuito è quella versata a favore dei fornitori. Nella rendicontazione dei fornitori e del valore delle forniture si evidenzia come siano privilegiati i fornitori del territorio all’interno dei quali sono inseriti gli stabilimenti. Ben il 65% delle forniture nel 2021 sono infatti locali. La seconda quota più rilevante è quella destinata ai collaboratori per il pagamento di salari, stipendi e l’impegno per altri costi associati alla gestione del personale.

Sul fronte ambientale, continua l’impegno del gruppo per conciliare lo sviluppo industriale con la tutela dell’ambiente. Negli anni, il contenimento delle emissioni in qualunque matrice ambientale (aria, acqua, suolo, rumore, rifiuti), l’uso razionale delle risorse, la gestione sostenibile degli impianti e il loro rapporto positivo con il territorio, hanno rappresentato una priorità costante e sempre crescente affrontata grazie alla ricerca sugli impianti, sul processo e sui materiali. Nel 2021, l’83,6% delle materie prime utilizzate nei processi delle acciaierie proviene da riciclo. Il progetto Zero Waste, avviato con l’obiettivo di ridurre gli scarti e azzerare gli sprechi, ha consentito nel 2021 di recuperare dalle scorie del forno 400mila tonnellate di un nuovo prodotto impiegato nella realizzazione di manti stradali. Sono state inoltre riutilizzate nel ciclo di produzione 45mila tonnellate di scoria siviera e refrattari e recuperate 52mila tonnellate di polveri d’abbattimento fumi dell’acciaieria. Inoltre, 52mila tonnellate all’anno di scaglia vengono avviate al recupero presso impianti terzi, risparmiando materiali provenienti da siti minerari. Nel complesso quindi ogni anno circa 549mila tonnellate di materiali non sono conferiti in discarica ed altrettante materie prime vengono risparmiate dall’estrazione.

Per quanto riguarda le emissioni, i consumi risultano inferiori del 11,7% rispetto alla media dei produttori di acciaio da forno elettrico Eaf. Rispetto al 2019, sono state inoltre ridotte dell’11% le emissioni di anidride carbonica per tonnellata di acciaio prodotto.

Nel corso dell’anno 2022 sono stati inoltre avviati ulteriori progetti di efficientamento, che includono, tra gli altri, la messa in servizio di un nuovo impianto fotovoltaico e l’incremento della carica calda tramite il potenziamento del trasferimento dei semilavorati dall’acciaieria ai laminatoi.

Particolare attenzione è dedicata alle risorse idriche: il consumo di acqua per tonnellata di acciaio prodotto ha visto una riduzione del 24,5% nel 2021 rispetto al 2019.

Il rapporto, infine, si concentra sulle performance sociali. I collaboratori sono complessivamente 1.788 ed il personale assunto con contratto a tempo indeterminato full time si attesta al 95%.

La gestione responsabile e trasparente dei collaboratori, così come la valorizzazione interna delle loro competenze, sono elementi essenziali per la crescita e lo sviluppo dell’intera organizzazione. La gestione della formazione del personale è affidata alla corporate school Officina Pittini per la Formazione, fondata nel 2003, che ne cura tutti i progetti secondo le specifiche esigenze formative. Nel corso del 2021 sono state erogate 36.124 ore di formazione, in aumento del 50% rispetto all’anno precedente, con una media di 26,11 ore per collaboratore, per un ammontare complessivo di 718.500 euro in formazione.

E nell’opera di valorizzazione delle persone e di rafforzamento del legame con il territorio è impegnata anche la Fondazione Gruppo Pittini. Sono numerose le iniziative già realizzate da questa fondazione nei suoi primi anni di attività, soprattutto nei confronti dei collaboratori e delle loro famiglie. In ambito formazione, di particolare rilievo è il progetto "Pittini Challenge", che ha ottenuto la "Menzione Speciale" al premio di Eccellenza Duale 2021 promosso dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). La prima edizione ha visto assegnare a 19 studenti vincitori altrettante borse di studio individuali, offerte e consegnate loro dalla Fondazione Gruppo Pittini.