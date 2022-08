Oltre 850mila buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio attivi nel Veronese

Libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini veronesi. In tutta la provincia, infatti, sono oltre 317mila i buoni fruttiferi postali in essere e 544mila i libretti di risparmio.

Senza costi di gestione né commissioni di collocamento o di rimborso, i buoni fruttiferi postali sono sottoposti ad una tassazione agevolata e, attualmente, offrono tassi di interesse vantaggiosi per i sottoscrittori.

La centralità del risparmio postale è stata sottolineata dall'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, il quale in occasione della presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2022, ha ricordato: «Abbiamo avuto una raccolta netta positiva trainata da depositi e prodotti assicurativi. C’è stato un andamento positivo dei flussi dei buoni postali dopo le significative azioni di riprezzamento intraprese da Cassa Depositi e Prestiti a inizio luglio, in risposta al rapido rialzo dei tassi di interesse. Portiamo avanti strategie di investimento flessibili, viste le condizioni di mercato in evoluzione».

Oltre ai tradizionali buoni ordinari, con una durata di 20 anni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 2%, i cittadini veronesi possono scegliere tra varie tipologie di buoni con durate differenti a seconda delle diverse esigenze d’investimento. Ad esempio, i buoni 3 anni plus hanno una durata di 3 anni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell'1%. I buoni 3x2, 3x4 e 4x4, invece, hanno una durata di 6, 12 e 16 anni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza, rispettivamente, dell'1.75%, 2.00% e 3.00%.

Tutti i buoni fruttiferi postali sono garantiti dallo Stato e possono essere rimborsati durante il periodo di investimento con restituzione del capitale investito e gli eventuali interessi maturati. Inoltre, sono esenti da costi di sottoscrizione, gestione e rimborso e da imposte di successione, ad eccezione degli oneri fiscali e vantano una tassazione agevolata del 12.5% sugli interessi.

Anche i libretti di risparmio sono disponibili in diverse tipologie per rispondere al meglio alle esigenze della clientela. Poste Italiane ricorda che tutti i titolari di un libretto smart della Provincia di Verona possono accedere direttamente online all'offerta SuperSmart 360 giorni che permette di ottenere a scadenza un tasso di interesse annuo lordo dell'1% sulle somme accantonate.