Nuova piattaforma di Bcc di Verona e Vicenza per la sostenibilità delle aziende

Le piccole e medie imprese del territorio vicentino e veronese chiedono alla propria banca di farsi interprete di strumenti di misurazione per essere in linea con i criteri Esg (rating di sostenibilità). È quanto emerge dal ciclo di sei incontri organizzati da Bcc di Verona e Vicenza e dedicato ai titolari di micro, piccole e medie imprese, per approfondire opportunità e impatti strategici del concetto di sostenibilità. Sono stati oltre 350 gli imprenditori e i professionisti, clienti e soci della Bcc, che hanno risposto all’invito a Bassano del Grappa, Breganze, Schio, Quinto Vicentino, Legnago e Castel d’Azzano.

«Abbiamo riunito un gruppo di esperti - spiega Leopoldo Pilati, direttore generale di Bcc Verona e Vicenza - Le aziende non sanno ancora come misurare concretamente questi indicatori e hanno bisogno di un partner di cui si fidano e che possa affiancarle con competenza in questa fase di transizione delicata. Non paliamo solo di sostenibilità ambientale, ma anche di transizione energetica, ecologica e digitale. Per questo ci siamo organizzati per dare risposte certe e rapide su questo fronte alle nostre imprese».

Apprezzati gli interventi di Felicita De Marco per approfondire il quadro normativo E-enviromental, S-social, G- governance, in chiave sia attuale che prospettica, e di Laura Chemello che ha potuto tracciare un primo bilancio delle azioni da intraprendere. «Siamo partiti con un nuovo strumento di autovaluzione e misurazione - ha spiegato Chemello - Saremo una delle prime Bcc in Italia a metterlo a disposizione delle nostre imprese. Il lancio della piattaforma prevede per le imprese la compilazione ragionata di un questionario online che sarà diverso a seconda del settore e delle dimensioni dell’azienda. Il portale consente alle imprese del territorio di ottenere il loro stato di salute Esg, con evidenza di possibili aree di intervento e azioni da mettere in campo. Con uno scoring qualitativo e quantitativo, otterranno una valutazione sul loro livello di maturità rispetto ai profili di sostenibilità ambientale, sociale e di buon governo».

Bcc di Verona e Vicenza ha già strutturato e proposto anche altri progetti in chiave Esg. Si tratta di opportunità di aderire a bandi pubblici, cui le imprese possono attingere per realizzare i propri investimenti, e di finanza agevolata sull’accesso dei fondi Pnrr. Ad essi si aggiungono le altre misure proposte, sia a livello nazionale che dalla Regione Veneto, come le specifiche sul rinnovo degli impianti fotovoltaici compresi nel cosiddetto fondo di rotazione anticrisi e attività produttive.

«In tutto questo c’è un aspetto positivo da sottolineare - ha concluso Pilati - Le piccole e medie imprese stanno capendo che è necessario attivarsi per restare sul mercato, per aggiudicarsi i nuovi bandi di gara, per poter documentare ai loro fornitori la filiera dei loro prodotti e servizi orientandosi quindi su un concetto di sostenibilità vera e applicata. Il mercato e la sensibilità del consumatore finale stanno evolvendo. Stiamo passando dalla teoria alla pratica».