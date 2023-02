Da Bcc di Verona e Vicenza 300mila euro per fondo di rilancio dell'imprenditoria

Bcc di Verona e Vicenza scommette sul rilancio dell'imprenditoria stanziando altri 300mila euro per aumentare un fondo della Convenzione Confidi Imprese Turismo Veneto. «Il provvedimento - ha spiegato il direttore generale Leopoldo Pilati - va a beneficio di tutti i Comuni aderenti all’accordo e quindi, attraverso i Comuni, alle aziende che ne faranno richiesta. Un fondo che è stato una vera e propria boccata d’ossigeno nei mesi scorsi e che nel termine di un anno è passato dagli originari 500mila euro stanziati a 700mila qualche mese fa e ora a un milione di euro. L'ulteriore disponibilità di 300mila euro va a dare linfa ad un plafond che, grazie alle condizioni particolarmente favorevoli applicate e al tasso fisso, è stato esaurito nelle scorse settimane. Un bel volano per l’imprenditoria locale, che si rimette in moto».

Le imprese interessate attraverso questo accordo tra banca e Comuni aderenti e la garanzia del Confidi possono accedere a un mutuo chirografario compreso tra 10mila e 50mila euro, della durata massima di 72 mesi con al massimo 24 mesi di preammortamento. Viene applicata la garanzia Confidi almeno del 50% alla prima richiesta, nessuna commissione di garanzia viene applicata al socio, la documentazione dell’istruttoria è semplificata e la risposta è celere. «Nell’ambito dei servizi e delle facilitazioni offerte della Bcc ai propri soci - ha aggiunto Pilati - abbiamo valutato fondamentale in questa fase rafforzare la presenza della banca a fianco di giovani che ambiscano a intraprendere una propria iniziativa e abbiano maturato l'idea di avviare un'attività imprenditoriale. Non è essenziale che l’impresa sia necessariamente una start-up a forte contenuto innovativo. Ciò che per noi è importante è il fatto che la Bcc contribuisca ad attenuare gli ostacoli che i giovani incontrano nell'intraprendere un'attività di autoimpiego, da intendere sia come creazione d’impresa che di lavoro autonomo. Per questo la Bcc ha deliberato un'operazione a tassi estremamente agevolati destinata a soci della banca fino a 35 anni di età».

L’importo finanziabile è stabilito fino ad un massimo di 20mila euro e la durata massima è di 7 anni con periodo di pre-ammortamento di 12 mesi.