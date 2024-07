Dalla Regione bando da oltre 42 milioni di euro per finanziare le R.I.R.

«Una sfida importante per tutto il sistema della ricerca e dell’innovazione, una sfida che, in stretta collaborazione con le imprese ed il mondo accademico, intendiamo vincere per ottenere importanti risultati per il Veneto. È indispensabile focalizzare la nostra attenzione ed i nostri sforzi per tenere il Veneto al passo con le migliori regioni europee nell’affrontare i temi della sostenibilità, della transizione digitale e della transizione verde. La nostra Regione è stata riconosciuta quale Regional Innovation Valley ed ora dobbiamo dare dimostrazione di sapere non solo mantenere ma anche migliorare le condizioni ed i presupposti ci hanno valso questo riconoscimento».

È l’invito rivolto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, intervenendo giovedì pomeriggio, nella sede di Confindustria Verona, all’evento di presentazione del "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali" approvato con DGR n. 729 del 26 giugno scorso nell’ambito del PR Veneto FESR 2021-2027.

«Per questo Bando - ha evidenziato Marcato - la Regione mette a disposizione 42.187.500 euro, la dotazione più elevata mai stanziata fino ad ora per finanziare progetti di ricerca e sviluppo: 31.250.000 euro da concedere a fondo perduto e 7.656.250 euro sotto forma di prestito a tasso zero. Ulteriori 3.281.250,00 euro saranno messi a disposizione dalle banche a un tasso agevolato».

I progetti avranno budget molto rilevanti, nell'ordine di alcuni milioni di euro, in particolare fino a 6 milioni di euro di spesa.

Il Veneto può contare su 21 R.I.R., a cui aderiscono 1300 soggetti tra imprese, enti di ricerca e dipartimenti universitari e 15 Distretti industriali, con oltre 6mila imprese. «Sono il motore del sistema veneto dell’innovazione - ha evidenziato l’assessore -, un’osmosi tecnica e innovativa, che consentirà anche alle realtà imprenditoriali più piccole di poter fare ricerca e innovazione».

Le domande di accesso al sostegno potranno essere presentate fino alle ore 17 del 10 settembre 2024.