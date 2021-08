Premiate le 6 aziende tabacchicole più virtuose della provincia di Verona

Si è conclusa giovedì 5 agosto la premiazione dei coltivatori veneti che dal 2011, nell'ambito dell’accordo di filiera tra Philip Morris Italia e Coldiretti, si sono distinti per integrità del prodotto, qualità del tabacco, buone pratiche agricole e del lavoro, innovazione, eccellenza imprenditoriale, collaborazione e visione a lungo termine, oltre al premio per la categoria “giovane imprenditore”.

In occasione dell’anniversario dei 10 anni di filiera, Philip Morris Italia ha infatti deciso di celebrare i coltivatori che sin dall’inizio si sono distinti collaborando all’implementazione e sviluppo di una filiera integrata più efficiente. La filiera agricola del tabacco in Italia rappresenta oggi un modello a livello internazionale grazie agli accordi di collaborazione siglati a partire dai primi anni duemila con Coldiretti e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’Intesa, la cui più recente sottoscrizione risale al 2019 e prevede investimenti fino a 500 milioni di euro in 5 anni, è finalizzata all’acquisto di tabacco in foglia italiano e alla valorizzazione, innovazione e sostenibilità della filiera italiana, la più importante d’Europa con oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria.

La premiazione dei coltivatori veneti si è svolta in presenza di Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris e di Alberto Mantovanelli, Presidente dell’Organizzazione Produttori Italiani Tabacco (OPIT).

«La premiazione delle nostre aziende da parte di PMI è stato un momento importante - ha dichiarato Alberto Mantovanelli Presidente di OPIT - che in questi anni hanno sempre creduto nel progetto di filiera con PMI e che hanno introdotto diverse innovazioni e investimenti per favorire l’incremento del profilo qualitativo del tabacco, adeguando le potenzialità produttive all’evoluzione del mercato di riferimento come pure alle necessità della manifattura. Visione e collaborazione i principi che anche in futuro dovranno animare la collaborazione di filiera».

«La giornata di oggi - ha commentato Gennarino Masiello, Vicepresidente di Coldiretti e Presidente di ONT Italia, la più grande OP tabacchicola italiana - testimonia come la capacità di mettere in campo un percorso di filiera integrato, con una visione strategica pluriennale e con continui processi di innovazione, possa consentire di realizzare interessanti riconoscimenti per i nostri produttori, che con impegno e dedizione in questi anni sono riusciti a coniugare le potenzialità produttive dei territori con gli standard di elevata qualità richiesti da una grande azienda come PMI».

Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris ha commentato: «Sono onorato di aver consegnato questo riconoscimento agli imprenditori che negli ultimi dieci anni si sono particolarmente distinti per aver contribuito alla realizzazione di una filiera competitiva e più efficiente».

Tali riconoscimenti rappresentano per Philip Morris Italia un’ulteriore azione volta a promuovere la strategia a lungo termine dell’azienda verso un futuro sostenibile, incoraggiando l’adozione di buone pratiche agricole e stimolando il processo di innovazione della tabacchicoltura italiana.

Questi gli imprenditori agricoli veronesi che hanno ricevuto il riconoscimento: Paolo e Mauro Fattorelli, Fabio Piccolboni, Mirandola Emilietto, Daniel Braga, Leonardo Tosato e Marco Piccolboni.