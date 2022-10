Influenza aviaria preoccupa Cia Verona: «Bene l’istituzione di ulteriori restrizioni»

È Cia-Agricoltori Italiani Verona ad esprimere preoccupazione per i nuovi casi di influenza aviaria registrati nell'area scaligera. Anche se i numeri, fortunatamente non sono ancora quelli dell'ottobre 2021, la speranza dell'associazione è quella di riuscire a circoscriverli con le nuove restrizioni.

«Ricompare l’influenza aviaria ad alta patogenicità, che in provincia di Verona per ora ha colpito un solo allevamento di broiler - dice Andrea Lavagnoli, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Verona -. Desta un po’ di allarme il fatto che sia comparsa, sia pur in singoli allevamenti, in provincia di Treviso, Brescia e Ferrara su specie differenti, vale a dire multispecie broiler, tacchini da carne e ovaiole. Bene l’istituzione della zona di ulteriore restrizione nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, con l’indicazione di precise regole, per evitare ulteriori contagi. In questi casi l’attenzione si sposta sugli allevamenti casalinghi, dove è grande il rischio, se non vengono osservate precise regole, di contaminazione tra volatili e animali allevati. Spesso questo aspetto viene, infatti, sottovalutato anche per la mancanza di informazioni. Auspichiamo uno sforzo eccezionale delle istituzioni pubbliche per una mappatura dettagliata di questi piccoli allevamenti, coinvolgendo i Comuni del territorio veneto».