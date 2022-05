Tazzina di caffè a 1,20 euro, Confesercenti Veneto: «Ma ancora per poco»

Per il momento, andare al bar per gustare un buon espresso non riserva sorprese, in Veneto. il costo medio di una tazzina di caffè è ancora attorno a 1,20 euro in tutte le città capoluogo. Solo a Rovigo, la maggior parte di bar e pasticcerie del centro hanno già rialzato il prezzo dell'espresso, portandolo a un euro e trenta centesimi. Nella classifica della tazzina più cara, la città rodigina è seguita da Padova e Vicenza (1,18 euro per la prima e 1,17 la seconda); poi da Venezia (1,15 in media), e infine da Treviso e Verona (con una media di 1,13). Se, con diversa frequenza, è dunque ancora possibile trovare bar che offrono il caffè a 1,10, è tuttavia evidente che tutti i prezzi si stanno allineando verso l'alto.

La tazzina di caffè è da sempre un buon indicatore dell'andamento degli aumenti dei prezzi, così il Centro Studi Confesercenti Veneto ha testato, tra pubblici esercizi associati e consumatori, il costo attuale dell'espresso al bar, che seppur con una forbice che varia di poco da città e periferia, è stabile a 1,20. Ma ancora per poco, dicono gli imprenditori del settore. In tanti tengono il caffè al banco a 1,20, ma poi chiedono, ad esempio, una maggiorazione per il servizio al tavolo che oscilla tra l'1,50 e l'1,70 euro a caffè. E secondo le previsioni di Confesercenti, prima dell’estate il prezzo salirà anche al banco spinto dal caro-bollette e dai prezzi delle materie prime.

A Verona, al Bistrot della Scala in Piazza Erbe, che lavora dall'orario colazioni fino a notte inoltrata, il caffè al banco è a 1,20 e seduti nella cornice della piazza veronese è a due euro. «Ho aperto lo scorso ottobre e ho proposto questi prezzi, che tengo anche oggi - ha riferito a Confesercenti il titolare Claudio - Il caffè è un rito, ma un conto è berlo in velocità al banco, magari prima di andare al lavoro, e un'altra cosa è sedersi al tavolo e fare una pausa relax più lunga. Qui il lavoro è per l'80% legato al plateatico, dunque trovo sia giusto che se ti siedi, la tazzina costi di più e infatti, nessuno si è mai lamentato».



«Non è solo il rito del caffè a diventare sempre più caro. La situazione degli esercizi di somministrazione non è isolata, ma riflette quella di tutte le imprese del terziario alle prese con l’aumento dei costi dell’energia, dei trasporti e delle materie prime - ha aggiunto Cristina Giussani, presidente Confesercenti Veneto. Siamo di fronte ad una "tempesta perfetta" che richiede una maggiore flessibilità delle politiche di bilancio per sostenere adeguatamente imprese e cittadini».

Secondo Giussani, con la guerra in Ucraina, scenario e prospettive sono profondamente cambiati ed è quindi «urgente intervenire sul cuneo fiscale e contributivo per favorire l’adeguamento dei salari e sostenere i consumi. Bisogna inoltre agire sulle moratorie fiscale e creditizie per aiutare le imprese a superare questo nuovo momento di crisi».