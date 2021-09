Arriva ottobre con il suo aumento delle bollette e con il rischio di blackout

Ottobre è alle porte ed il nuovo mese porterà purtroppo con sé anche il tanto temuto aumento delle bollette. Nell'ultimo trimestre di quest'anno, l'energia elettrica sarà più cara quasi del 30% mentre il rincaro del gas sfiorerà il 15%, secondo Today. Tradotto in euro, la stima è di una media di 184 euro in più che le famiglie dovranno pagare per la luce e 171 euro in più per il gas.

Grazie all'intervento del Governo, più di 3 milioni di nuclei familiari potranno accedere ad un bonus per la bolletta della luce e circa 2,5 milioni sono quelli che potranno usufruire del bonus per il gas. Questi sconti, in pratica, azzereranno i previsti aumenti, grazie al taglio degli oneri di sistema.

Ma i problemi con l'energia elettrica e con il gas potrebbero non riguardare solo le bollette. C'è anche un problema europeo di scorte. L'ultimo inverno è stato particolarmente rigido ed il consumo di gas ha fatto scendere le scorte europee ai livelli più bassi dal 2013. Un problema soprattutto per l'Italia che utilizza gas naturale per produrre energia elettrica. E se c'è meno gas, questo potrebbe far aumentare il rischio di blackout durante l'inverno.

Infine, per l'aumento delle bollette sono state cercate responsabilità nella transizione ecologica. In realtà, la transizione ecologica non c'entra, ma c'è un settore dell'energia green che in parte è connesso a questi aumenti. È l'eolico. Questa estate, infatti, la produzione di energia dal vento in Europa è stata scarsa e questo ha fatto aumentare la domanda ed il prezzo del gas naturale.