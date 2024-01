Mercato del lavoro dinamico, a gennaio previste 10.170 assunzioni

Sono più di 508mila i lavoratori ricercati dalle imprese a gennaio e circa 1,4 milioni per il primo trimestre dell'anno in tutta Italia. E la provincia di Verona è fra le prime dieci del Paese in cui si prevede il maggior numero di assunzioni ad inizio 2024. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Per il primo mese dell'anno, il bollettino prevede 10.170 assunzioni nella provincia scaligera. E per il primo trimestre, le assunzioni salgono a 30.200. In Veneto, è la prima provincia in termini assoluti e a livello nazionale è possibile che ci siano maggiori ingressi nel mondo del lavoro solo nelle province di Milano, Roma, Torino, Napoli, Brescia, Bologna, Bergamo, Firenze e Bari.

L'analisi di Unioncamere e Anpal si concentra anche sui gruppi professionali che saranno maggiormente richiesti e sui settori che sono maggiormente alla ricerca di personale. In Italia, a gennaio l'industria complessivamente ha in programma 172mila assunzioni (-1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), 121mila delle quali nelle industrie manifatturiere e nelle public utilities, mentre le altre 51mila riguardano il settore delle costruzioni. I servizi, invece, prevedono di assumere in totale 336mila lavoratori (+2% rispetto a gennaio 2023). In generale sono le piccole (10-49 dipendenti) e le medie imprese (50-249 dipendenti) a prevedere per gennaio andamenti di crescita delle assunzioni, ma è positiva anche la previsione delle grandi imprese con oltre 250 dipendenti.

Nel Veronese, il 35,1% delle assunzioni è previsto nell'industria mentre il restate 64,9% è previsto nel settore dei servizi. Vengono ricercati soprattutto operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (34,4%), poi vengono gli impiegati e i professionisti (29,6%), dirigenti e tecnici (20,7%) e le meno richieste sono le professioni non specializzate (15,3%).

Infine, non è detto che tutte le aziende riescano a trovare i profili richiesti. A gennaio, in Italia, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro interessa 250mila assunzioni delle 508mila programmate (49,2%) soprattutto a causa della mancanza di candidati (31,1%), seguita dalla preparazione inadeguata (14,3%). E in base al borsino delle professioni, sono difficili da reperire sul mercato gli specialisti nelle scienze della vita (farmacisti, biologi e altri profili appartenenti a questo gruppo professionale), seguiti dagli operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni (72,8%), dai fonditori, saldatori, montatori di carpenteria metallica (72,6%), dagli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (71,8%) e dai tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (70,6%).