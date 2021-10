Nuove assunzioni al pastificio Bertagni: giornata di "open day" nello stabilimento per gli aspiranti lavoratori

Giornata di "porte aperte" organizzata dalla Bertagni di Avio per venerdì 22 ottobre. L'evento è stato organizzato per far conoscere la realtà ad aspiranti lavoratori. Sono 35 le nuove assunzioni che il pastificio Bertagni 1882 di Avio ha in progetto di incasellare nelle sue linee produttive. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'azienda. «Negli ultimi 40 mesi l’attività di produzione nello stabilimento di Avio, tra Trentino e Veneto, è cresciuta molto anche grazie al potenziamento delle linee produttive e agli investimenti in sistemi ad alta tecnologia. Il mercato non ha subito rallentamenti per la pandemia, anzi è cresciuto in modo importante, anche e soprattutto all’estero», si legge sulla pagina dedicata come riportato da TrentoToday.

Per sostenere la crescita dello stabilimento trentino Bertagni è alla ricerca di 35 nuovi operatori e manutentori. Per far conoscere a tutti i potenziali nuovi lavoratori la realtà è stata organizzata una giornata di porte della sede di Avio per il 22 ottobre alle 17.30: «Sarà l’occasione giusta per conoscerci e per invitarvi a valutare l’opportunità di entrare a far parte della nostra squadra - scrivono dall'azienda -. Con questa iniziativa vogliamo mostrare a tutti di che “pasta” siamo fatti: i nostri dipendenti, accompagnati dal presidente e dall’amministratore delegato di Bertagni 1882, Antonio Marchetti ed Enrico Bolla, presenteranno l’azienda e le linee produttive, rispondendo a tutte le vostre domande».

Le iscrizioni all’evento del 22 ottobre sono chiuse, è stato raggiunto il numero massimo di visitatori che l'azienda è in grado di ospitare nello stabilimento produttivo di Avio. "Ci dispiace non poter accogliere tutti gli interessati e per questo abbiamo deciso di organizzare un’altra giornata di “porte aperte” nello stabilimento di Avio in data 19 novembre 2021".

Le iscrizioni alla seconda giornata di porte aperte non sono ancora attive, sarà necessario attendere qualche giorno. Nel frattempo, per coloro che sono interessati alla posizione lavorativa, è possibile inviare il curriculum via e-mail all'indirizzo lavoraconnoi@bertagni1882.it.

Posizioni aperte in Bertagni 1882

Diverse le posizioni aperte attualmente in Bertagni 1882 Spa. Ci si può candidare sul sito dell'azienda oppure mandando una e-mail all’indirizzo lavoraconnoi@bertagni1882.it specificando nell’oggetto della mail per quale sede e per quale posizione ci si voglia candidare.

Posizioni aperte per 4 manutentori elettromeccanici esperti

Il ruolo prevede, dopo un percorso di inserimento, lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di quella programmata nell'ambito dei reparti produttivi.

Requisiti:

Diploma tecnico indirizzo elettrico/elettrotecnico/elettromeccanico;

Residenza/domicilio vicinanze di Avio;

Fondamentale la piena disponibilità a lavoro su turni (incluso il notturno).

Pregressa esperienza lavorativa in campo elettrico, meccanico, pneumatico ed elettronico (conoscenza di schede, PLC, ecc...) capacità di organizzare il proprio lavoro con metodo, ricercare guasti, essere propositivo per la risoluzione di problemi, interessato alle novità, attento e scrupoloso, possedere buona abilità nell'utilizzo di sistemi informatici e nell'interrogazione impianti dotati di PLC e interfaccia touch. Rappresenteranno titoli preferenziali il possesso di:

patente gas tossici

patente conduzione impianti a vapore

attestati formazione antincendio e squadra emergenza

conoscenze d’impianti frigo e d’impianti di depurazione.

Sono, inoltre, fondamentali ottime capacità relazionali e di ascolto per comprendere le esigenze della produzione, assertività e spirito di collaborazione.

Posizioni aperte per 30 addetti come operatori di fabbrica

Le figure professionali richieste verranno inserite nei reparti produttivi:

Formatura

Cucina

Camera Bianca

Cartonamento

Ricevimento Merci

Non è richiesta un’esperienza lavorativa specifica, sono requisiti indispensabili disponibilità al lavoro su turni e al lavoro festivo, propensione al lavoro di gruppo, buone capacità di analisi e propensione alla risoluzione dei problemi, tenacia nel conseguimento degli obiettivi. L’azienda è dotata di professionalità e personale adeguato in grado di attivare percorsi di formazione e supporto ai candidati interessati per il conseguimento della qualifica professionale. Il ruolo a cui adibire il candidato verrà valutato dopo un primo colloquio conoscitivo e in base al lavoro sul campo. L’azienda offre un primo contratto in somministrazione, CCNL Industria Alimentare per un periodo di tempo limitato per poi stabilizzare la posizione lavorativa al proprio interno.