Dall'assemblea dei sindaci veronesi un milione di euro a Fondazione Arena e sostegni ai Comuni

Il Consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci hanno approvato all’unanimità oggi, mercoledì 8 giugno, una variazione del bilancio di previsione 2022-24, che ha destinato a diversi progetti per l’anno in corso 20,9 milioni di euro di avanzo di amministrazione non vincolato. Nella manovra, secondo quanto comunicato in una nota, «è stato incluso un contributo straordinario pari a un milione di euro alla Fondazione Arena per l’esercizio 2022». Un sostegno «identico a quello erogato l’anno scorso dal Palazzo Scaligero per far fronte al calo dei ricavi causato dalle chiusure imposte dall’emergenza Covid-19». Alla delibera, nelle prossime settimane, «seguirà il provvedimento di assegnazione che prevederà la rendicontazione, da parte della Fondazione, delle spese sostenute tramite il contributo provinciale».

La manovra decisa oggi ha verificato, inoltre, «gli equilibri di bilancio alla luce, in particolare, di due variabili che incidono sulla gestione del 2022 con effetti attesi anche sul 2023 e 2024». La prima riguarda l’«aumento del costo energetico per le scuole e altri edifici provinciali, pari a 1,3 milioni di euro e solo in parte ammortizzato – esclusivamente per l’anno in corso – da un contributo statale di 808 mila euro». La seconda variabile «è rappresentata dalle minori entrate soprattutto per l’ulteriore peggioramento delle previsioni sul gettito dall’imposta provinciale di trascrizione sull’acquisto di veicoli, Ipt (-4 milioni per il 2022) e dall’imposta sull’Rc auto (-1,5 milioni), a causa dell’andamento negativo del mercato automobilistico».

Tra le maggiori spese nel 2022, 3 milioni circa per «i cofinanziamenti destinati a interventi di messa in sicurezza lungo la viabilità provinciale e attuati in collaborazione con diversi Comuni scaligeri». Quest’ultimo stanziamento, nel dettaglio, «sosterrà in quota parte l’aumento dei costi dei materiali edili per progetti già concordati con le amministrazioni locali». Per le medesime ragioni, parte dell’avanzo «verrà destinata a coprire i maggiori costi dei progetti attuati in proprio dalla Provincia, in particolare sugli istituti scolastici e sulla viabilità». La variazione prevede inoltre, sempre per quest’anno, «un investimento per l’analisi preliminare di due nuovi interventi sulle provinciali: un collegamento tra la Sp 17 “della Val d'Alpone” e la 38 “Porcilana” e un collegamento tra la Sp 55 “Viscontea” e la 28 “del Mincio”, con la costruzione di un nuovo attraversamento sul fiume Mincio». Infine, la variazione «contempla di riproporre nell’anno in corso, con una copertura finanziaria pari a 300 mila euro, il bando del 2021 per l'assegnazione ai Comuni di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e la sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione». Lo scorso anno i Comuni beneficiari della misura erano stati 45.

«Con questa variazione la Provincia ha dato priorità al sostegno della comunità veronese, attraverso gli strumenti che le competono – ha evidenziato il presidente –. I Comuni, in particolare quelli medio piccoli, devono affrontare aumenti dei costi importanti sulle opere pubbliche, anche quelle concordate con la Provincia. Il Palazzo Scaligero interverrà, dove formalmente possibile, dando il proprio contributo. Contributo che abbiamo voluto confermare per il secondo anno anche alla Fondazione Arena, ente simbolo della città e della provincia e motore culturale ed economico non solo per Verona. Anche il Palazzo Scaligero deve fare i conti con un aumento significativo delle spese per, ad esempio, il riscaldamento nelle scuole e per i materiali edili. Il ricorso all’avanzo di amministrazione ci permette sia di risolvere questi imprevisti, sia di continuare a finanziare i progetti strategici già programmati sul nostro territorio».