Budget di 5 milioni di euro e 10 dipendenti, partito a Verona il progetto Aninature

Corposi investimenti in Italia e accelerazione sul sistema della vendita diretta. È la visione aziendale adottata dalla neonata Aninature, società di Villafranca di Verona con sede operativa nella zona industriale di Verona specializzata nel settore del pet food di qualità basato su alimenti sani e naturali al cento per cento. Una linea in netta controtendenza rispetto a quella delle multinazionali del comparto che, sensibili esclusivamente ai costi, stanno rapidamente abbandonando le sedi italiane con conseguenze negative sul mercato del lavoro e sui versanti sociale ed economico. Aninature è nata a metà del 2022 ed è stata ideata dall’imprenditore svizzero Michel Jüstrich, la cui famiglia è impegnata con successo da oltre 40 anni con aziende nei comparti dell’integrazione alimentare, cosmetica e pet food.

Nahrin, presente sul mercato italiano attraverso la controllata Swisscare, commercializza i marchi Nahrin, Swisscare ed Aninature. Swisscare è attiva sul mercato italiano fin dal 1990 e sviluppa un volume d’affari di circa 25 milioni di euro potendo contare su una rete di vendita diretta di più di 8.000 consulenti.

Il progetto Aninature parte con un budget di 5 milioni di euro e 10 dipendenti diretti impiegati a Verona, in un complesso produttivo improntato alla sostenibilità grazie a sistemi di risparmio energetico, riciclo dei materiali, contratti di forniture con aziende certificate green, formule di smartworking e welfare aziendale per i dipendenti, oltre al severo rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

«In controtendenza rispetto agli altri player e con consapevole coraggio, con Aninature si è scelto di puntare su qualità italiana con precisione svizzera - osserva Francesco Detti, amministratore di Swisscare ed Aninature - così da dare maggior concretezza alla rete vendita e al servizio alla clientela. Con questa operazione vogliamo ripiantare con orgoglio la bandiera italiana nel vasto campo dell’economia italiana, da troppi anni spolpata e privata di importanti aziende e del ruolo di grandi imprenditori che, in passato, hanno contribuito in maniera determinante a scrivere la storia economica del nostro Paese. È evidente che questo processo di rinnovata fiducia da parte di alcuni imprenditori va premiato e supportato. L’auspicio è che a livello governativo vengano rapidamente messe in campo misure necessarie a sostenere il comparto industriale realmente italiano e le filiere collegate»

Anche Aninature, al pari di Swisscare, opererà tramite il modello di business della vendita diretta a domicilio, sistema che offre alla clientela il vantaggio di ricevere i prodotti richiesti dove e come li si desidera, ma con il fondamentale ausilio di un consulente personale opportunamente formato e in grado di consigliare al cliente la soluzione migliore. Questo assicura vantaggi tangibili anche al lavoratore-consulente che ha la possibilità di svolgere l’attività sia part-time che full-time sia di persona che online. Il reddito, tra l’altro, è assoggettato a un regime fiscale agevolato che non fa cumulo con eventuali altri redditi.