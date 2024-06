Edilizia al palo, costruttori sperano nella riqualificazione energetica

Dopo gli incentivi, l'edilizia frena. Ma la riqualificazione energetica potrebbe rilanciare il settore. Si è svolta ieri, 31 maggio, nella sala convegni di Rocca Sveva a Soave, l'assemblea generale di Ance Verona. Un momento di riflessione per i costruttori veronesi in cui è stato anche messo a fuoco il progetto Verona 2040 promosso insieme a Confindustria.

«Un progetto concreto e condiviso da tutti per costruire un futuro di crescita sostenibile e innovativa per Verona e provincia che attragga nuovi abitanti e che rilanci l’economia e le imprese con una visione strategica in ogni ambito di azione». Con queste parole il presidente di Ance Verona Carlo Trestini ha dedicato l'assemblea di quest'anno a Verona 2040, un progetto che ha al suo interno «un'idea di sviluppo che non guardi solo alla crescita ma alle infrastrutture, alla sostenibilità ambientale, alla proiezione internazionale, a istruzione e competitività, agli impatti sociali e al welfare», ha spiegato Trestini.

Ma l'assemblea è stato soprattutto l'occasione per descrivere l'andamento attuale del settore delle costruzioni. Dopo gli incrementi del 2022, trainati dagli incentivi per ristrutturazioni ed efficienza energetica degli edifici, il 2023 ha scontato una frenata per l’aumento delle materie prime e il calo degli investimenti. E la medesima contrazione è prevista anche per il 2024: -4,3% gli investimenti stimati e -21.3% le manutenzioni.

Nonostante le sfide globali però Verona tiene: il pil pro-capite 2023 ha sfiorato i 35mila euro (+0,8%), dato superiore alla media nazionale (sotto i 30mila euro) e a quella veneta (a quota 34 mila). Il tasso di occupazione 2023 a Verona è stato del 71,9%, con 435mila occupati e un tasso di disoccupazione in calo al 3,1% (Veneto 4,3% e Italia 7,8%). Al valore aggiunto dell’economia veronese 2023 (32,3 miliardi, un +0.8% sul 2022), il settore delle costruzioni ha contribuito con quasi 1,7 miliardi, il 5,2% del totale.

E sugli investimenti, le proiezioni per il settore delle costruzioni mostrano un crescente peso delle direttive green e della sostenibilità ambientale, che adottano pratiche e materiali eco-compatibili per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Questo quadro normativo europeo avrà un significativo impatto su Verona, il cui patrimonio edilizio è molto datato, con numerosi edifici catalogati nelle classi energetiche più basse. Gli interventi di riqualificazione energetica (isolamento termico, infissi, impiantistica) creeranno opportunità per le imprese e influenzeranno i valori immobiliari: si stima infatti che almeno il 70% degli immobili dovrà essere riqualificato entro il 2050. Si arriva così a valutare per gli edifici residenziali della provincia di Verona un potenziale di investimenti in otto anni (dal 2025 al 2033) pari ad almeno 16 miliardi.

Trestini ha poi ripercorso i punti chiave di Verona 2040, partendo dall’analisi delle dinamiche produttive, delle infrastrutture esistenti e della capacità demografica per definire punti di forza e vulnerabilità del territorio. «Condiviso con politici e amministratori, categorie e stakeholder del sistema Verona, il progetto ha l’obiettivo di definire e pianificare interventi mirati e coordinati che rispondano con efficacia alle esigenze attuali e future - ha spiegato il presidente di Ance Verona - Il dialogo con tutti gli interlocutori ha rafforzato la nostra convinzione che questa pianificazione strategica non debba essere un obiettivo isolato ma un processo partecipato in grado di trasformare le ambizioni in una realtà e dare vita a un futuro prospero per la città e la provincia».

Come modalità operative per dare concretezza al progetto, Ance Verona ha proposto tavoli di lavoro per aree tematiche, facilitando un approccio focalizzato e specialistico alle diverse sfide. «Il nostro impegno - ha aggiunto Trestini - è per un piano strategico che delinei il futuro di Verona e della sua provincia, integrando progetti all’altezza degli standard e delle direttive europee. Possiamo arrivare a questo traguardo attraverso una sinergia operativa tra le risorse pubbliche e private, essenziale per rivitalizzare il territorio e affrontare efficacemente le sfide di oggi e di domani».

E nell’ultima parte della sue relazione, Trestini ha sottolineato come Ance Verona si stia dedicando all’innovazione delle aziende sotto il profilo delle tecnologie costruttive e della digitalizzazione del processo, fornendo loro strumenti per integrare direzione dei cantieri, pratiche sostenibili e gestione etica. La formazione attraverso seminari e workshop è un ulteriore supporto per adottare le migliori pratiche, sia tecniche che di gestione ambientale, sociale e di governance. Ed è in fase di test un metodo per gestire il processo nei cantieri che migliori la produttività. «A breve alcune imprese campione lo adotteranno, poi saremo pronti a diffonderlo a tutte le aziende grandi e piccole che vorranno aderire», ha aggiunto Trestini.

L’ultimo pensiero, il presidente di Ance Verona lo ha riservato ai giovani, che vengono supportati negli investimenti e diffondo nelle loro aziende la gestione del processo. E per loro è stato organizzato un corso per il coordinamento e la gestione del processo edile, sia progettuale che esecutivo. «Siamo convinti che i giovani siano il futuro, e il ruolo della nostra associazione è dare anche e soprattutto a loro gli strumenti per crescere e diventare più competitivi nel settore», ha concluso Trestini.